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В Минск будет летать лоукост Wizzair - рейсы семь дней в неделю

30.07.2019 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С весны следующего года в Минск будет летать венгерский лоукост Wizz Air. Об этом TUT.BY сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

По словам директора департамента, авиационная администрации Венгрии хочет подписать с Беларусью соответствующий меморандум. Планируется, что лоукост будет летать о маршруту Будапешт-Минск с весны 2020 года ежедневно. Другие маршруты, например, в областные города Беларуси или в другие столицы ЕС, сказал Артем Сикорский, пока не обсуждались.

Wizz Air — венгерская авиакомпания, которая летает во многие города Европы. Из Вильнюса авиакомпания летает на Кипр, в Грецию, Германию, Данию, Исландию, Израиль, Норвегию и другие страны. Например, сейчас в Барселону можно купить билет из Вильнюса на 3 сентября за 120 евро, билет обратно на 10 сентября будет стоить около 50 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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С весны следующего года в Минск будет летать венгерский лоукост Wizz Air. Об этом TUT.BY сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций...
 
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