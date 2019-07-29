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В Беларуси вынесли очередной смертный приговор
30.07.2019 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителя Витебщины Виктора Павлова 30 июля суд приговорил к высшей мере наказания за
По данным правозащитников, суд приговорил Виктора Павлова к исключительной мере наказания — расстрелу.
Накануне прокурор
Адвокат Павлова заявила, что убийство произошло из-за ссоры между обвиняемым и одной из женщин, которая была недовольна построенным обвиняемым сараем и оскорбляла его. Обвиняемый сотрудничал со следствием, написал явку с повинной, раскаялся.
Павлов в последнем слове заявил о раскаянии и попросил суд не применять к нему высшую меру.
Смертная казнь в Беларуси
Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.
В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также
В январе 2019 года в Беларуси был вынесен очередной смертный приговор — 36-летний бобруйчанин Александр Осипович
13 июня стало известно о
Последний раз мнение белорусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года. Тогда на голосование вынесли вопрос: «Поддерживаете ли вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?» 80% ответили «нет», и лишь 17% — положительно.
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Жителя Витебщины Виктора Павлова 30 июля суд приговорил к высшей мере наказания за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино в январе этого года.
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