В Беларуси вынесли очередной смертный приговор

Источник материала: Tut.by

Жителя Витебщины Виктора Павлова 30 июля суд приговорил к высшей мере наказания за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино в январе этого года. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: vitebskspring.org

По данным правозащитников, суд приговорил Виктора Павлова к исключительной мере наказания — расстрелу.

Накануне прокурор запросил для обвиняемого исключительную меру наказания, посчитав вину Павлова доказанной. Его действия прокурор квалифицировал как «особо опасный рецидив преступления». Ранее мужчина был судим, в том числе за убийство, совершенное с особой жестокостью.

Адвокат Павлова заявила, что убийство произошло из-за ссоры между обвиняемым и одной из женщин, которая была недовольна построенным обвиняемым сараем и оскорбляла его. Обвиняемый сотрудничал со следствием, написал явку с повинной, раскаялся.

Павлов в последнем слове заявил о раскаянии и попросил суд не применять к нему высшую меру.

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также двух фигурантов дела «черных риелторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

В январе 2019 года в Беларуси был вынесен очередной смертный приговор — 36-летний бобруйчанин Александр Осипович был приговорен к смертной казни за убийство двух девушек с особой жестокостью.

13 июня стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении Александра Жильникова. Мужчина был осужден за убийство трех человек. Пока что судьба второго фигуранта дела — Вячеслава Сухарко — неизвестна. Но, как показывает практика, приговоры в отношении всех осужденных к высшей мере по одному делу приводятся в исполнение одновременно.

Последний раз мнение белорусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года. Тогда на голосование вынесли вопрос: «Поддерживаете ли вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?» 80% ответили «нет», и лишь 17% — положительно.