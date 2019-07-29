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БГУ поднялся на 416 позиций в мировом рейтинге. В пятерке лучших вузов Беларуси - два региональных

30.07.2019 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский государственный университет поднялся на 416 позиций и занял 703 место в обновленном рейтинге Webometrics Ranking of World Universities.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно рейтингу, в пятерку лучших вузов Беларуси вошел Белорусский национальный технический университет (в мире — 2661-е место), Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (3373 место), Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (3807 место), Гомельский государственынй университет имени Франциска Скорины (3848 место).

Webometrics Ranking of World Universities оценивает более 28 тысяч университетов, а это практически все вузы мира. Он составляется независимой испанской лабораторией Laboratorio de Internet, обновляется дважды в год — в янвале и июле. Основными критериями для оценки является цитируемость публикаций ученых и присутствие университетов в интернете.

Лучшими университетами мира, согласно рейтингу, стали Гарвард, Стенфорд, Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет и Университет Вашингтона.

 
 
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Белорусский государственный университет «окреп» на 416 позиций и занял 703 место в обновленном рейтинге Webometrics Ranking of World Universities.
 
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