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В Швейцарии застряли белорусские водители туристического автобуса. Денег на обратную дорогу нет

30.07.2019 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Застрявшие в Швейцарии из-за неисправного автобуса белорусские туристы уже давно в Беларуси, но добраться домой сейчас не могут водители автобуса Михаил Бабич и Сергей Шимченок. По их словам, автобус на ремонте, его владелец не выплачивает им командировочные, и они не понимают, планирует ли он оплачивать этот ремонт. Без оплаты автобус не отдадут.


Сан-Бернандино. В этой деревне в гостинице жили туристы, пока их не забрали домой. Фото: Wikimedia Commons

Напомним, 25 июля полиция Швейцарии остановила автобус с белорусскими номерами. Выяснилось, что у автобуса неисправные тормоза. Полиция запретила движение, пока неисправность не будет устранена, и белорусским туристам пришлось остаться в Швейцарии. Туристы возвращались из Португалии в Беларусь.

Утром 27 июля туристы продолжили путешествие и уже вечером 28 июля вернулись в Минск. Но в Швейцарии до сих пор остались два водителя и, как они говорят, владелец автобуса. Автобус ремонтируют в сервисном центре города Лугано. Тем временем водители жалуются на то, что они сейчас не знают, планирует ли владелец автобуса оплатить ремонт, и не понимают, как и за какие деньги им возвращаться домой.

— Мы выехали из Италии, только заехали в Швейцарию и буквально через 20 километров нас остановил контроль. Проверили техническое состояние автобуса. Оказалось, что должны быть два огнетушителя, а в автобусе один — и просроченный, аптечки должны быть две, а в нем одна — и тоже просроченная, — рассказывает один из водителей Михаил Бабич. По его словам, автобус трехосный. И самая последняя ось была отключена и не тормозила. Автобус до сих пор ремонтируют. Водители же уверяют, что о его неисправностях перед рейсом не знали.

Как сообщалось ранее, автобус турфирме предоставил перевозчик, с которым компания работает по договору найма. Вся ответственность за состояние автобуса лежит на перевозчике. То, что сейчас происходит в Швейцарии с автобусом и водителями, не является ответственностью турфирмы. Более того, в офисе говорят, что перевозчик после этой поездки им еще остался должен, и часть средств на ремонт автобуса они уже предоставляли.

Турфирма дополнительно оплатила своим туристам в Швейцарии отель и нашла другой автобус, чтобы их забрать, водители автобуса с четверга остаются в швейцарском Лугано: ночуют в автобусе, экономят на еде.

— На работу нас нанимал по трудовому договору на поездку в Португалию хозяин автобуса. Наши командировочные он нам не отдает, говорит, что нет денег. На звонки из Беларуси не отвечает. За ремонт автобуса выставили счет в 2900 евро, но потом оказалось, что еще нужна запчасть. Привезли новый суппорт и сейчас автобус еще ремонтируют, а мы с четверга сидим здесь. Он нам гостиницу не предоставил, мы спим в автобусе, денег нам на еду не дает. Ребята из сервисного центра, где ремонтируют автобус, отвели нас в кафе и накормили макаронами, вчера еще купили нам по салату. Ну и все, на остальные копейки, что у нас есть, покупаем багет и пьем кофе.

По их словам, владелец автобуса сегодня ночью еще был в Лугано, а сейчас улетел, предположительно, домой.

— Нам звонили из посольства и предложили довезти до Милана. Сейчас нам нужно искать возможность оплатить билеты на самолет, но у нас денег нет, — говорит Михаил.

На звонки TUT.BY владелец автобуса не ответил. А номер телефона ООО «Сервис Тур Автолайн», которая, по словам водителей, наняла их на поездку, в справке 185 не предоставили, заметив, что в картотеке его попросту нет.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз рассказал, что посольство Беларуси в Швейцарии занимается ситуацией с самого начала.

—  Действительно, есть определенные проблемные вопросы. Наш консул на связи с вовлеченными в эту ситуацию гражданами Беларуси и их родственниками. Оказывается максимально возможная в данной ситуации помощь в рамках компетенции консульской службы.

 
Теги: Минск
 
 
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Застрявшие в Швейцарии из-за неисправного автобуса белорусские туристы уже давно в Беларуси, но добраться домой сейчас не могут водители автобуса Михаил Бабич и...
 
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