Вузы Брестчины набрали студентов на бюджет: какие специальности стали самыми востребованными

Источник материала: Tut.by

В трех вузах Брестской области состоялся конкурс на бюджетные места. В Полесском государственном университете объявлен донабор — вакантными остались три бюджетных места, сообщает пресс-служба Комитета Госконтроля.

Всего в конкурсе на бюджет в четырех университетах области приняли участие 4186 абитуриентов. Из них 1789 было зачислено. В среднем конкурс составил 2,3 человека на место.

В Брестском техническом университете наибольший конкурс наблюдался по специальностям «Логистика» — 9,0 человек на место, «Программное обеспечение информационных технологий» — 5,8, «Экономика электронного бизнеса» — 5,6, «Электронный маркетинг» — 5,0. Традиционно высокие проходные баллы — свыше 300 — сложились по специальностям экономического факультета и некоторым специальностям факультета электронно-информационных систем.

В БрГУ наиболее востребованными являлись специальности «Психология» — 7,0, «Современные иностранные (английский, немецкий) языки со специализацией «Компьютерная лингвистика» — 4,8, «Логопедия» — 4,2 человека на место.

В БарГУ пользовались спросом специальности «Практическая психология» — 4,0, «Электронный маркетинг» — 3,2, «Информационные системы и технологии» — 3,0.

В ПолесГУ наиболее высокий конкурс сложился по специальностям: «Менеджмент (в сфере международного туризма)» — 3,9, «Физическая культура (лечебная)» — 3,5, «Бизнес-администрирование» — 3,2. При этом в целом по университету наблюдаются относительно высокие проходные баллы — 88,8% зачисленных на бюджетные места имеют баллы свыше 250, в том числе 32,5% — свыше 300. В Полесском государственном университете вакантными остались 3 бюджетных места на дневной сокращенной форме обучения по специализации «Информационные технологии финансово-кредитной системы».