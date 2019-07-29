Источник материала: Газета Авангард

Сегодня исполняется 81 год с момента образования военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов.

Именно в этот день в 1938 году был сформирован Буда-Кошелевский (Уваровичский) районный военный комиссариат. В исключительно тяжелых условиях комиссариат проводил мобилизацию в 1941 году, призыв военнообязанных и отправку их в действующую армию и тыловые районы. Только в первые дни Великой Отечественной военкоматы Гомельщины призвали и отправили в армию около 60 тысяч человек.

В послевоенные годы военкомат также проводил колоссальную работу: демобилизовал военнослужащих, обновлял офицерский состав. Кроме этого, сотрудники комиссариата выполняли задачи по совершенствованию боевой и мобилизационной готовности, расчистке территории от мин, снарядов и неразорвавшихся авиабомб, помогали воинам-победителям найти себя в мирной жизни.

На сегодняшний день одной из главных задач военного комиссариата является мобилизация людских и транспортных ресурсов, призыв граждан на срочную военную службу, проведение военных сборов, участие в организации территориальной обороны, отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения, военно-патриотическое воспитание молодежи. И это далеко не полный перечень функций, возложенных на военкомат.

Нельзя не отметить, что военный комиссариат Буда-Кошелевского и Чечерского районов сегодня – это сплоченный коллектив единомышленников, способный решать задачи военно-мобилизационного и учетно-призывной работы. Среди тех, кто добросовестно в военкомате, — инспекторы по учету и бронированию военнообязанных Ольга Авраменко и Екатерина Ковалева.





Ольга в свое время окончила Гомельский аграрно-экономический колледж, Екатерина – Витебский технологический колледж. Обе девушки пришли в военкомат, проработав и набравшись опыта на сельхозпредприятиях: первая 11 лет трудилась бухгалтеров в ОАО «Эксбаза «Пенчин», ее коллега несколько лет отработала инженером отдела фирменной торговли РУП «Белоруснефть-Особино». О том, что по воле судьбы попадут на работу в военный комиссариат, даже представить не могли. Сейчас, признаются, нисколько не жалеют о смене профессиональной деятельности.

— Это только на первый взгляд может показаться, что мы целыми днями занимаемся рутинной бумажной работой. Поверьте, не самом деле работа наша очень интересная! Мы ежедневно узнаем что-то новое, решаем много хоть и не простых, но интересных задач. Плюс – мы постоянно общаемся с людьми. Бывает, за день, когда, например, идут военные сборы, через нас проходит до двухсот человек. Одним словом, скучать нам точно не приходится! – в один голос уверяют девушки.

Несмотря на то, что они влились в дружный коллектив военкомата относительно недавно: Ольга трудится здесь в 2017 года, а Екатерина пришла на работу буквально в этом году, они уже показали себя с лучшей стороны, зарекомендовав себя ответственными и активными сотрудницами. Кстати, Ольга Авраменко была удостоена грамоты за инициативу и усердие, проявленные при выполнении мероприятий плана подготовки военного комиссариата по предназначению в 2017/2018 учебном году.

В связи с праздником к нынешним сотрудникам и ветеранам военного комиссариата обратился военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв:

— В этот день особые слова благодарности хочется выразить ветеранам военного комиссариата, кто в разные годы служил и работал в его стенах, военнослужащим и гражданскому персоналу, проходящим службу и работающим сегодня, всем тем, чья жизнь была связана с местными органами военного управления, и пожелать крепкого здоровья, счастья, мира, добра и оптимизма, а также активной жизненной позиции и успехов в благородном деле служения во благо Родины.

Марина ЛУСЕВИЧ. Фото автора.