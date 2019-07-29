«Я пока без понятия, кем буду работать потом». Первокурсники - о том, чего ждут от университета

Источник материала: Tut.by

Перед значимыми для нас событиями мы часто рисуем идеальную картину, как все изменится в жизни. Но всегда ли наши ожидания совпадают с реальностью? Мы пригласили в студию ребят, которые совсем недавно поступили в университеты. Они еще не были ни на одной лекции, но уже имеют представление, какими будут их студенческие годы (хотя кто-то даже не знает, что такое сессия). Спросили у ребят, будут ли списывать на экзаменах и прогуливать пары, сколько хотят получать после выпуска и главное — кем они будут работать после окончания вуза (некоторые пока без понятия).

Через год мы снова пригласим сегодняшних героев и зададим им те же вопросы, что и сейчас: сравним их ожидания с реальностью. Это старт проекта «Через год»: мы будем приглашать в студию людей, жизнь которых может сильно измениться спустя 365 дней после нашей съемки (призывники, молодожены, пары, готовящиеся стать родителями и т. д.).