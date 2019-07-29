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Какие вузы предложили дополнительный набор на бюджет?

30.07.2019 16:41 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О дополнительных местах на бюджетное отделение стационара объявили четыре белорусских вуза.

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Министерство образования 29 июля.

Там отметили, какие вузы «нуждаются» в абитуриентах.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках. Здесь «не хватило» 79 абитуриентов на специальности «Агрономия», «Зоотехния» и «Агрохимия и почвоведение». Абитуриентам нужно иметь сертификаты ЦТ по биологии и химии выше 7 баллов или справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по этим предметам.

Белгосуниверситет, «Славянская филология». Нехватка будущих студентов есть на 2 места. Требуется иметь от 25 баллов по белорусскому языку и от 15 – по истории Беларуси. Также нужна справка о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях образования по предмету «Белорусская литература».

Гомельский госуниверситет, «Белорусская филология». Есть 2 места. Требуется от 25 баллов – по белорусскому, выше 15 – по истории Беларуси и справка о сданной «Белорусской литературе».

Полесский госуниверситет, «Информационные системы и технологии». Есть 3 места. Требуются справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по дисциплинам «Основы алгоритмизации и программирования» и «Охрана труда. Охрана окружающей среды и энергосбережение».

Подача документов на места в рамках дополнительного набора пройдет с 30 июля по 1 августа 2019 года. Зачисление состоится по 3 августа.

Централизованное тестирование продолжалось в Беларуси с 11 июня по 1 июля. По информации Республиканского института контроля знаний, тестирование по трем предметам на 300 баллов в этом году не сдал никто.

Внутренние испытания в вузах для абитуриентов прошли 18 по 26 июля, в институтах сельскохозяйственного профиля – с 18 по 25 июля на очную, и с 6 по 15 декабря – пройдут на заочную форму обучения.

 
 
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О дополнительных местах на бюджетное отделение стационара объявили четыре белорусских вуза.
 
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