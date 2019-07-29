В Минске на детскую горку сел рой пчел - пришлось вызывать МЧС

Источник материала: Tut.by

Вчера во двор на улице Одинцова пришлось вызывать спасателей. Рой пчел облепил детскую горку. Фотографии необычной ситуации выложили в соцсетях.



Фото: группа «Минск сейчас»

Как сообщили TUT.BY в пресс-службе Минского городского управления МЧС, на вызов по пчелам 29 июля действительно выезжали.

Роящимися осами чаще всего занимается санстанция, но если дело может представлять опасность для здоровья, то выезжают спасатели. Насекомых обычно собирают в пакет и сжигают.

— Приехали на вызов. Оказалось, что это не осы, а пчелы. Для пчел мы, как правило, в таких ситуациях пытаемся подыскать хозяина. Нашелся пасечник, который их забрал, — рассказали в МЧС.



