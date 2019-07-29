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Мининформ расширил полномочия руководителей по оплате труда работникам сферы информации

30.07.2019 17:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Мининформ расширил полномочия руководителей по оплате труда работникам сферы информации
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации утвердило условия оплаты труда служащих бюджетных организаций и организаций, получающих субсидии, сотрудники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, занятых в печатных средствах массовой информации, а также производством, созданием и вещанием телерадиопрограмм, независимо от их ведомственной подчиненности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Мининформе, комментируя постановление ведомства №2 от 18 июня, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Постановлением, в частности, установлены тарифные разряды по должностям служащих бюджетных организаций в сфере информации. Минимальный тарифный разряд специалиста - седьмой, максимальный у директоров и главных редакторов - восемнадцатый. Отдельно определены тарифные разряды для руководителей издательских домов "Беларусь сегодня" и "Звязда", информационного агентства Вооруженных Сил "Ваяр".

Кроме того, определена надбавка за специфику работы у юридических лиц, на которых возложены функции редакций средств массовой информации, в размере 20% оклада. Утвержден также перечень стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству информации, и бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, относящихся к сфере деятельности Министерства информации. Выплаты будут производиться за сложность, напряженность и характер труда, за использование созданных произведений, сообщений и материалов, также предусмотрена надбавка молодым специалистам.

Принятие постановления позволит расширить самостоятельность руководителей организаций по определению размеров и порядка выплат стимулирующего характера работникам.

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации утвердило условия оплаты труда служащих бюджетных организаций и организаций, получающих субсидии, сотрудники...
 
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