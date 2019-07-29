«Закон об отсрочках» вступит в силу после вступительной кампании. Разбираем нюансы документа

Источник материала: Tut.by

29 июля официально опубликован «закон об отсрочках» , это значит, что 8 августа он вступит в силу. Главное изменение — раньше отсрочку от службы в армии давали каждый раз, когда молодой человек продолжал учебу — на время колледжа, университета, магистратуры, аспирантуры. Теперь отсрочку предоставят всего один раз. Будет ли новый закон распространяться на тех, кто стал студентом и магистрантом в этом году? В Минобороны говорят, что будет, но есть нюансы.



Фото: пресс-служба Министерства обороны

Почему новый закон может затронуть первокурсников и магистрантов?

Большинство первокурсников — это вчерашние школьники, их главное нововведение закона не затронет. Отсрочка, которую они получат, будет действовать до окончания университета. Те, кто уже получает первое высшее образование (2−5 курсы), тоже спокойно продолжат учебу. Вопросы могут возникнуть только к тем, кого отчислят.

Что будет с первокурсниками, которые поступили в университет после колледжа, и магистрантами, ведь право на одну отсрочку они уже использовали?

Представители Министерства обороны на пресс-конференции, посвященной изменению закона, пояснили : право на отсрочку предоставляет призывная комиссия, а не университет, и студенты получают это право не автоматически при зачислении в учебное заведение, а на заседании призывной комиссии, где индивидуально рассматривают дело каждого призывника.

— Закон предусматривает сохранение ранее предоставленных отсрочек, — пояснял консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РБ Андрей Мурашов. — Он не дает автоматическое право на отсрочку по новым правилам тем, кто только-только приобрел статус учащегося. Это ключевой момент. Например, молодой человек поступил в прошлом году, срок обучения — четыре-пять лет, конечно, ему дадут доучиться и получить диплом о высшем образовании. А молодой человек, который в этом году поступил и де-юре станет студентом только с 1 сентября, 5 августа будет рассматриваться призывной комиссией, у которой не возникнет поводов предоставить отсрочку.

Здесь возникает спорный момент — абитуриент становится студентом не 1 сентября, а гораздо раньше — зачисление бюджетников на дневную форму обучения проходит до 28 июля, платников — до 6 августа, магистрантов — до 17 июля (ректор подписывает приказ о зачислении в вуз, со студентами заключают договора). Закон с учетом официального опубликования вступит в силу 8 августа. Так с какого срока призывные комиссии будут считать молодых людей студентами и магистрантами — с момента зачисления или с момента начала учебного года? И по какому закону их в итоге будут призывать — по старому, или по новому?

Адвокат специализированной юрконсультации № 2 Минска по вопросам военной и госслужбы Денис Малевич говорит, важно, что будет написано в справке учебного заведения, которую молодой человек предоставляет на рассмотрение в призывную комиссию. Несмотря на то, что зачисление происходит летом, в справке обычно указывают, «является студентом с 1 сентября». В таком случае будет применяться новый закон, он уже вступит в силу, — в отсрочке откажут.

— Я бы рекомендовал не ждать вступления в силу нового Закона, а при наличии оснований, подтверждающихся соответствующими документами, обращаться в военные комиссариаты за предоставление отсрочки, — говорит адвокат.

Какую позицию при обжаловании таких решений займут суды, будут ли они учитывать фактические сроки зачисления и является ли гражданин студентом с этого момента, а не дату начала учебного года, пока неизвестно.

Еще один нерешенный вопрос, что будут делать с бюджетными местами, которые освободят призывники, если их посреди учебного года заберут в армию? Ведь эти студенты заняли места, из бюджета выделены средства на их обучение, по окончанию учебы их ждут для распределения.

— Похожая ситуация была в 2010 году, когда отменили отсрочки для заочников, — говорит адвокат бюро «Маслов, Гашинский и партнеры» Антон Гашинский. — И тогда Министерство образование выступило с разъяснением, что те, кто был зачислен в университет до 15 августа, имеют право на отсрочку, а те, кто позже, не имеют. Вероятно, Минобразования и сейчас выступит с разъяснением.

Но пока официального разъяснения на сайте Миноборазования нет, в пресс-службе не смогли ответить, будет ли оно опубликовано. Но на пресс-конференции, посвященной «закону об отсрочках», представитель ведомства выразил ту же позицию, что и Минобороны — изменения затронут тех, кто поступил в этом году. Такие призывники смогут взять отпуск для прохождения военной службы (на него могут рассчитывать первокурсники, которые не имеют права на академический отпуск) и потом вернуться на учебу, за ними сохранят место в университете, заявил начальник главного управления профессионального образования Сергей Касперович.

Кому ограничат выезд за границу?

Еще один важный пункт закона — военком может временно ограничить выезд за границу призывника — до явки на мероприятия по призыву. Это норма работала и раньше , но сейчас появилось уточнение — был надлежаще оповещен о необходимости явки на мероприятия по призыву, не явился или не исполняет обязанности по воинскому учету, из-за чего невозможно оповестить о необходимости явки на мероприятия по призыву.

Что значит «надлежаще оповещен»? Статья 39 Закона « О воинской обязанности и воинской службе » гласит, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, обязаны получить повестки под расписку.

Вместе с тем, статья 18 Закона « О воинской обязанности и воинской службе » устанавливает обязанности граждан по воинскому учету: при переезде на новое место жительство в пределах Беларуси призывник в течении месяца должен стать на воинский учет по новому месту жительства. Если на новом месте отказываются зарегистрировать, в течение пяти дней после отказа стать на воинский учет по прежнему месту жительства. Если призывник планирует уехать за границу на срок более шести месяцев, он обязан предупредить об этом военкомат.

Если призывник не выполняет вышеуказанные обязанности, повестку ему будут отправлять по известному военкомату адресу, и то, что призывник ее не получит, не освобождает его от ответственности.

Важно — ограничение на выезд временное, пока призывник не явится в военкомат. Но если будет установлено, что он умышленно уклоняется от мероприятий по призыву, может быть заведено уголовное дело (ст. 435 УК).

Затронет ли закон чиновников?

Молодые люди, которые «не имея на то законных оснований» не отслужат в армии, не смогут работать в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований КГК, СК, а также стать госслужащими. Мужчин, которым на момент вступления закона в силу уже исполнится 27 лет, данные нововведения не коснутся.

Что будет с распределением?

Для выпускников университетов служба в армии — один год, для выпускников колледжей — полтора года, распределение — два года. Служба в армии компенсирует распределение, при желании можно вернуться на отработку, специалиста должны снова принять на том же месте, но если такого желания нет, то возвращать бюджету средства за обучение не нужно.

Но что будет с выпускниками колледжей? По новому закону, по окончанию учебы их призовут в армию, после службы они смогут продолжить обучение в университете, но от распределения после вуза их уже никто не освободит. Может ли это негативно сказаться на наборе в ссузы — школьники будут сразу поступать в университет? В Министерстве образования считают, что таких проблем не возникнет.

«Закон об отсрочках» дополнил норму в Кодексе об образовании — выпускники, в том числе «целевики», которые решили служить по контракту в армии, будут освобождены от уплаты в бюджет средств, затраченных на их обучение.