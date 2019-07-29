Источник материала: Tut.by

В Бресте завершается благоустройство первой очереди городского сада, сообщает «Вечерний Брест».





Каждое предприятие ЖКХ внесло свой вклад в процесс реновации. Новая аллея из молодых деревьев — платанов, тисов и лиственниц — была высажена сотрудниками КУП «Коммунальник». Оригинальные скамейки и урны на ажурных ножках — подарок центрального городского парка и Брестского спецпредприятия. Световое оформление выполнено в форме старинных фонарей и ретро-светильников — это заслуга ДЭП. «Брестводоканал» установил здесь кованую скамейку и фонари, а в качестве декора — ретро-вентили, счетчики воды, старые канализационные люки с надписями на польском языке. К ним примыкает реконструированная 12-метровая башня артезианской скважины № 4, которая когда-то снабжала Брест хорошей питьевой водой. Теперь скважина работает от колонки с электроприводом, и каждый желающий может испить из нее чистой и вкусной воды, которая, по преданиям, обладает целебными свойствами.

Центральный объект сада — привезенный из Красного Двора огромный камень-валун. Импровизированный постамент, на котором он установлен, в перспективе, по замыслу авторов проекта, опояшет металлический берестейский рушник полуметровой высоты с орнаментом в традиционном белорусском стиле. А уже сейчас у камня-великана появилась уютная восьмиугольная беседка. Площадку возле нее планируется использовать для концертов духового оркестра. В ближайшее время выложат плиткой еще несколько пешеходных дорожек, ведущих к набережной Мухавца.

Сейчас коммунальщики продолжают работы по благоустройству всей территории парка. Их планируют завершить к сентябрю, когда город отметит свое 1000-летие.