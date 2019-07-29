ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте завершается благоустройство первой очереди городского сада

30.07.2019 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте завершается благоустройство первой очереди городского сада, сообщает «Вечерний Брест».


Каждое предприятие ЖКХ внесло свой вклад в процесс реновации. Новая аллея из молодых деревьев — платанов, тисов и лиственниц — была высажена сотрудниками КУП «Коммунальник». Оригинальные скамейки и урны на ажурных ножках — подарок центрального городского парка и Брестского спецпредприятия. Световое оформление выполнено в форме старинных фонарей и ретро-светильников — это заслуга ДЭП. «Брестводоканал» установил здесь кованую скамейку и фонари, а в качестве декора — ретро-вентили, счетчики воды, старые канализационные люки с надписями на польском языке. К ним примыкает реконструированная 12-метровая башня артезианской скважины № 4, которая когда-то снабжала Брест хорошей питьевой водой. Теперь скважина работает от колонки с электроприводом, и каждый желающий может испить из нее чистой и вкусной воды, которая, по преданиям, обладает целебными свойствами.

Центральный объект сада — привезенный из Красного Двора огромный камень-валун. Импровизированный постамент, на котором он установлен, в перспективе, по замыслу авторов проекта, опояшет металлический берестейский рушник полуметровой высоты с орнаментом в традиционном белорусском стиле. А уже сейчас у камня-великана появилась уютная восьмиугольная беседка. Площадку возле нее планируется использовать для концертов духового оркестра. В ближайшее время выложат плиткой еще несколько пешеходных дорожек, ведущих к набережной Мухавца.

Сейчас коммунальщики продолжают работы по благоустройству всей территории парка. Их планируют завершить к сентябрю, когда город отметит свое 1000-летие.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его результаты хорошо видны горожанам со стороны проспекта Машерова.
 
Новости дня
Новости общества
 
У Шумілінскім раёне новы старшыня райвыканкама – Віктар Гутараў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика