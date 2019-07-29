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Президент: « Рост зарплаты обязательно должен быть, но не ради того, что у нас выборы»

30.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя».

Глава государства отметил, что, пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут. «Люди это видят, — констатировал Глава государства. — Надо обратить внимание руководителей, что зарплата — это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост».

http://www.mlyn.by/2019/07/rost-zarplaty-v-regionah-potreboval-obespechit-prezident/

 
 
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