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Информация о ходе уборочной кампании в Минской области по состоянию на 30.07.2019

30.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По общему намолоту лидируют:

Несвижский (80 186 тонн), Слуцкий (64 369 тонн), Копыльский (57 170 тонн), Клецкий (53 565 тонн), Солигорский (43 954 тонны).

По урожайности лидируют:

Несвижский (60,0 ц с га), Клецкий (49,0 ц с га), Дзержинский (47,0 ц с га), Минский (44,0 ц с га), Смолевичский (42,0 ц с га).

По урожайности среди хозяйств:

  1. ОАО «Гастелловское» Минского района – Соколовский Станислав Чеславович (83,5 ц с га);
  2. ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Несвижского района – Ратомский Андрей Казимирович (80,2 ц с га);
  3. ОАО «Грицкевичи» Несвижского района – Зданович Евгений Владимирович (78,5 ц с га);
  4. СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (77,4 ц с га);
  5. СК «Логойский» РУП «Белоруснефть ‒ Минскоблнефтепродукт» Логойского района ‒ Зимовой Дмитрий Владимирович (70,9 ц с га)

Лучшие комбайновые экипажи:

  1. Костюкевич Сергей Антонович, Бурак Александр Леонидович
    (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 2 095,0 тонн; марка комбайна – КЗС-1218А-1-02;
  2. Исаеня Андрей Викторович (ОАО «Большевик-Агро», Солигорского района) – намолочено 1 869 тонн, марка комбайна - Lexion-600;
  3. Шутило Павел Михайлович, Шкутько Александр Сергеевич (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 1 849 тонны; марка комбайна – GS-12;
  1. Макрецкий Петр Николаевич, Демидчик Александр Сергеевич
    (КСУП "Племенной завод Красная Звезда", Клецкого района) – намолочено 1 839 тонн; марка комбайна – Lexion-580;
  2. Ситько Николай Леонидович, Неумывако Юрий Николаевич
    (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 1 811 тонн; марка комбайна – Lexion-540 С.

Лучшие водители:

  1. Хролович Алексей Владимирович (ОАО "Горняк", Солигорского района) – 2 340 тонн; марка автомобиля – МТЗ-3022 ПТ20;
  2. Литошко Сергей Александрович (ОАО "Заболотский", Любанского района) – 2 164 тонны; марка автомобиля – ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
  3. Достанко Сергей Олегович (ОАО"Речень", Любанского района –             1 966 тонн; марка автомобиля – ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
  4. Прокопенко Максим Романович (Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат») – 1 952 тонны; марка автомобиля – МАЗ 5551605;
  5. Тябус Александр Николаевич (ОАО "Заболотский", Любанского района) – 1 944 тонны; марка автомобиля – МАЗ 650118;

Сушильные агрегаты:

  1. Козляк Анатолий Валерьевич (ОАО "Новая жизнь", Несвижского района) – высушено 8 020 тонн;
  2. Яцкевич Иван Михайлович (ОАО "Городея", Несвижского района) – высушено 7 600тонн;
  3. Яковцов Игорь Владимирович, Шибут Денис Николаевич (СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижкого района) – высушено 6 334 тонны;
  4. Русак Александр Александрович, Жук Дмитрий Николаевич (ОАО "РАПС", Минского района) – высушено 6 264 тонны;
  5. Новик Александр Александрович, Барахович Леонид Николаевич (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) – высушено 5 848 тонн;
 
 
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В области убрано 35% площадей (намолочено 666 163 тонн зерновых и зернобобовых культур), средняя урожайность 35 ц с га.
 
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