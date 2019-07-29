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На предприятии в Лиде во время строительных работ нашли 14 авиационных бомб
30.07.2019 17:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время строительных работ на территории ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» рабочие обнаружили 14 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны,
На место была вызвана группа разминирования, и опасная находка была уничтожена специалистами.
Кстати, не так давно в Минске при строительстве дома на улице Аэродромной
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Во время строительных работ на территории ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» рабочие обнаружили 14 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны.
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