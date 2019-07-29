На предприятии в Лиде во время строительных работ нашли 14 авиационных бомб

Источник материала: Tut.by

Во время строительных работ на территории ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» рабочие обнаружили 14 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны, сообщает «Лидская газета».



Фото: lidanews.by

На место была вызвана группа разминирования, и опасная находка была уничтожена специалистами.

Кстати, не так давно в Минске при строительстве дома на улице Аэродромной нашли советскую фугасную бомбу массой 100 кг. Ее также уничтожили специалисты.

А вот в 2017 году в Светлогорском районе около деревни Корени обнаружили крупную авиационную бомбу . Боеприпас находился на небольшой глубине буквально на дороге. Милиционеры выяснили, что это немецкая пятисоткилограммовая авиационная бомба.