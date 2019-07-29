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На предприятии в Лиде во время строительных работ нашли 14 авиационных бомб

30.07.2019 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время строительных работ на территории ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» рабочие обнаружили 14 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны, сообщает «Лидская газета».


Фото: lidanews.by

На место была вызвана группа разминирования, и опасная находка была уничтожена специалистами.

Кстати, не так давно в Минске при строительстве дома на улице Аэродромной нашли советскую фугасную бомбу массой 100 кг. Ее также уничтожили специалисты.
А вот в 2017 году в Светлогорском районе около деревни Корени обнаружили крупную авиационную бомбу. Боеприпас находился на небольшой глубине буквально на дороге. Милиционеры выяснили, что это немецкая пятисоткилограммовая авиационная бомба.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время строительных работ на территории ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» рабочие обнаружили 14 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны.
 
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