Софийский собор в Витебске все же построят. Но власти убедили церковь выбрать другое место

Источник материала: Tut.by

Мэр Витебска Виктор Николайкин на встрече с горожанами 27 июля сообщил, что местные власти убедили православную епархию отказаться от идеи строительства Софийского собора в парке Партизанской славы. Об этом пишет «Витебский курьер».



Софийский собор в Витебске построят на берегу Западной Двины. Коллаж Светланы Васильевой

— Помните этот скандал, когда люди были недовольны? И нас там начали обманывать. Сначала говорили про одни размеры, а, как оказалось, запроектировали другие. Этот конфликт сейчас исчерпан. Представители церкви пришли к пониманию, что с той площадки им надо однозначно уходить, — рассказал Виктор Николайкин.

По словам мэра, Витебской епархии БПЦ предложили несколько вариантов для строительства храма. Один из них — площадка 50×50 метров между стоянкой возле торгового центра «Беларусь» и Западной Двиной.

Однако, как заметил председатель горисполкома, об окончательном решении строительства храма можно будет говорить только после проведения экологической экспертизы и общественного обсуждения.

Напомним, конфликт вокруг планируемого строительства храма в парке Партизанской славы длился несколько лет. С предложением возвести церковь в областном центре по образу древней полоцкой Софии выступил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. В июне 2014 года под строительство храма освятили площадку в парке.

В 2016 году горожане писали в различные инстанции письма с просьбой приостановить стройку, подписывали петиции и проводили встречи в парке. В итоге вокруг стройплощадки убрали забор, зеленую зону отстояли от вырубки. Жители города добились своего: работы в сквере прекратили.

Это был беспрецедентный в Витебске случай, когда общественность города повлияла на совместный проект светских и религиозных властей.