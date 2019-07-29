ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Софийский собор в Витебске все же построят. Но власти убедили церковь выбрать другое место

30.07.2019 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мэр Витебска Виктор Николайкин на встрече с горожанами 27 июля сообщил, что местные власти убедили православную епархию отказаться от идеи строительства Софийского собора в парке Партизанской славы. Об этом пишет «Витебский курьер».


Софийский собор в Витебске построят на берегу Западной Двины. Коллаж Светланы Васильевой

— Помните этот скандал, когда люди были недовольны? И нас там начали обманывать. Сначала говорили про одни размеры, а, как оказалось, запроектировали другие. Этот конфликт сейчас исчерпан. Представители церкви пришли к пониманию, что с той площадки им надо однозначно уходить, — рассказал Виктор Николайкин.

По словам мэра, Витебской епархии БПЦ предложили несколько вариантов для строительства храма. Один из них — площадка 50×50 метров между стоянкой возле торгового центра «Беларусь» и Западной Двиной.

Однако, как заметил председатель горисполкома, об окончательном решении строительства храма можно будет говорить только после проведения экологической экспертизы и общественного обсуждения.

Напомним, конфликт вокруг планируемого строительства храма в парке Партизанской славы длился несколько лет. С предложением возвести церковь в областном центре по образу древней полоцкой Софии выступил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. В июне 2014 года под строительство храма освятили площадку в парке.

В 2016 году горожане писали в различные инстанции письма с просьбой приостановить стройку, подписывали петиции и проводили встречи в парке. В итоге вокруг стройплощадки убрали забор, зеленую зону отстояли от вырубки. Жители города добились своего: работы в сквере прекратили.

Это был беспрецедентный в Витебске случай, когда общественность города повлияла на совместный проект светских и религиозных властей.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр Витебска Виктор Николайкин на встрече с горожанами 27 июля сообщил, что местные власти убедили православную епархию отказаться от идеи строительства...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте завершается благоустройство первой очереди городского сада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика