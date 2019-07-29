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Софийский собор в Витебске все же построят. Но власти убедили церковь выбрать другое место
30.07.2019 17:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мэр Витебска Виктор Николайкин на встрече с горожанами 27 июля сообщил, что местные власти убедили православную епархию отказаться от идеи
— Помните этот скандал, когда люди были недовольны? И нас там начали обманывать. Сначала говорили про одни размеры, а, как оказалось, запроектировали другие. Этот конфликт сейчас исчерпан. Представители церкви пришли к пониманию, что с той площадки им надо однозначно уходить, — рассказал Виктор Николайкин.
По словам мэра, Витебской епархии БПЦ предложили несколько вариантов для строительства храма. Один из них — площадка 50×50 метров между стоянкой возле торгового центра «Беларусь» и Западной Двиной.
Однако, как заметил председатель горисполкома, об окончательном решении строительства храма можно будет говорить только после проведения экологической экспертизы и общественного обсуждения.
Напомним, конфликт вокруг планируемого строительства храма в парке Партизанской славы длился несколько лет. С предложением возвести церковь в областном центре по образу древней полоцкой Софии выступил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. В июне 2014 года под строительство храма освятили площадку в парке.
В 2016 году горожане писали в различные инстанции письма с просьбой приостановить стройку, подписывали петиции и проводили встречи в парке. В итоге вокруг стройплощадки убрали забор, зеленую зону отстояли от вырубки. Жители города добились своего: работы в сквере прекратили.
Это был беспрецедентный в Витебске случай, когда общественность города повлияла на совместный проект светских и религиозных властей.
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Мэр Витебска Виктор Николайкин на встрече с горожанами 27 июля сообщил, что местные власти убедили православную епархию отказаться от идеи строительства...
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