Белстат: больше всего едят одинокие белорусы и жители Гродненской области

Источник материала: Вороновская газета





Средняя калорийность суточного рациона одиноких белорусов выше, чем у семей с детьми, сообщает Национальный статистический комитет.

Средняя калорийность питания белорусов указана в сборнике «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь».

В 2018 году в среднем каждый белорус потреблял около 2579 ккал в сутки. К слову, этот показатель стал ниже, по сравнению с 2017 годом.

Примечательно то, что горожане в среднем потребляют около 2500 ккал в сутки. А вот жители села съедают 2787 ккал. Разница, в основном, состоит преимущественно из углеводов.

Интересно и то, что семья из одного человека потребляет значительно больше ккал, нежели хозяйства с детьми. Так, на семью из одного человека приходится 3093 ккал, на семью из двоих человек без детей — 2939 ккал, а вот на семью с детьми до 18 лет — 2171 ккал.

К слову, больше всего белорусы потребляют хлеб и хлебопродукты (около 29,3%), а также мясо и мясные продукты (21,8%). На рыбу приходится лишь 1,4% от средней калорийности рациона.

При этом, жители Гродненской области обладают самым большим аппетитом и потребляют 2638 ккал. А вот минчане, как ни странно, съедают только 2463 ккал.

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