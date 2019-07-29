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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ приглашает неравнодушных людей присоединиться к республиканской благотворительной акции "В школу с добрым сердцем", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

Проект стартует 1 августа. Его задача - оказать адресную социальную поддержку семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности, а также детским интернатным учреждениям при подготовке детей-школьников к новому учебному году.

Мероприятия пройдут по 10 сентября во всех регионах страны и Минске. Волонтеры движения "Доброе сердце" организуют в крупных торговых центрах страны пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви.

"Эти пункты мы называем "Копилками добра". Понятно, что доброе дело - это личный выбор каждого. Но все начинается с малого, хотя малой помощи не бывает, главное, чтобы она шла от чистого сердца. Все подарки будут переданы детям из многодетных и неполных семей. Наши ребята вручат их и в детских домах, социальных приютах, центрах коррекционно-развивающего обучения", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, в первый день акция в "Школу с добрым сердцем" пройдет в областных центрах, крупных городах Минской области и столице, затем ее подхватят все регионы. "Так, 1 августа копилки "Доброго сердца" по сбору школьных принадлежностей будут установлены в торгово-развлекательных центрах "Экватор" в Бресте и "Е-сити" в Могилеве, магазинах "Евроопт" по проспекту Машерова в Витебске, "Панорама" в Гомеле, на внутренней парковке ТЦ OldCity в Гродно, в гипермаркете Green в Солигорске, на площадках у книжного магазина "Спадчына" в Молодечно, Дзержинского городского дома культуры. В столице неравнодушных минчан и гостей города волонтеры будут ожидать в универмаге "Беларусь", торговом доме "На Немиге" и ТЦ "Гиппо" по проспекту Рокоссовского", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова поделилась, что в этом году в Гродно акция начнется с посещения многодетной семьи Мерсон и вручения восьми портфелей детям. "Родители-воспитатели Сергей Мерсон и Наталья Янушковская стали папой и мамой для восьми деток, которые дружно живут в доме семейного типа в Гродно. Адресную поддержку этой семье в виде школьных портфелей со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями окажут Гродненская городская организация БРСМ и Ленинская районная организация РОО "Белая Русь". Волонтеры первичек БРСМ предприятий и организаций Гродно не первый год участвуют в акции, в этот раз к ее старту они подготовились заранее", - сказала она.

Во время акции добровольцы БРСМ примут участие в трудовых десантах, а заработанные денежные средства направят на приобретение школьных принадлежностей. Волонтеры также организуют концертные программы в детских интернатных учреждениях с вручением собранных подарков. Впервые проведут бесплатное правовое консультирование трудных подростков в учреждениях общего среднего образования и школах-интернатах, детей, попавших в сложные жизненные ситуации.-0-