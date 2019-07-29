Районный этап республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села» пройдет в Больтишках

Источник материала: Вороновская газета





10 августа в аг. Больтишки под таким названием пройдет районный этап республиканского сельскохозяйственного проекта. Районный комитет ОО «БРСМ» приглашает принять участие молодые семьи с детьми, в которых хотя бы один из супругов (родитель в неполной семье) находится в возрасте до 31 года и работает в сельскохозяйственной отрасли. Семья должна постоянно проживать в сельском населенном пункте и вести личное подсобное хозяйство. Все семьи-участники будут награждены грамотами и ценными подарками. Победитель представит район на областном этапе соревнований.

Подробная информация по тел. 2-07-27 (РК ОО «БРСМ»).