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Все дороги ведут в библиотеку?

30.07.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Все дороги ведут в библиотеку?

Для одних ходить в библиотеку стало традицией. Другие заглядывают туда, чтобы взять любовный роман или детектив. Скажем так, нужно скоротать время и не загружать себя лишней информацией. Третьи уверены: книги — в прошлом, слово — за интернетом. В нем можно отыскать все. Нужно ли современному человеку посещать публичные библиотеки, поинтересовались у вороновчан.

Валентина Жемайтук, д. Бастуны:


Все дороги ведут в библиотеку?

— Считаю, что наша сельская интегрированная библиотека нужна читателям. Она по-современному оснащена, хорошо укомплектована. Сюда заглядывают дети, люди моего возраста и пожилые. Как учитель отмечу, что школьники приходят в библиотеку, чтобы взять книги для внеклассного чтения, подготовиться к информационным часам, а также работают со справочниками, энциклопедиями, необходимыми во время научно-практических исследований. Конечно же, большой плюс в ее пользу и в сбережении здоровья ребят. Когда дети заходят в интернет, зачастую забывают о времени, не дают отдыха глазам. А библиотекарь обратит их внимание на то, что нужно передохнуть, сделать зарядку для глаз. 

Замечательно и то, что библиотека сплачивает людей. Например, в нашей работает объединение по интересам «Знахарка». Пожилые люди с удовольствием приходят туда. Они изучают специальную литературу о здоровье, узнают много интересного о лекарственных растениях. Главное — хорошо совместно проводят время, общаются. Несомненно, библиотека на селе — это центр культуры. 

Иван Свяцкевич, г.п. Радунь:


Все дороги ведут в библиотеку?

— Говорят, что сегодня лучше находить информацию в интернете, чем в библиотеке. Лично я категорически против интернета — в нем размещается много «мусора». Уверен, ничто не может заменить книгу. Только она способна передать ту мысль, которую доносит читателю писатель или поэт. За книгой мы, конечно же, пойдем в библиотеки. Поэтому, думаю, их надо расширять. Кстати, у нас в Радуни раньше были и колхозная, и детская, и городская библиотеки, а сейчас их объединили в одну. Не знаю, правильно ли это? Но убежден в одном: хранилище знаний обязательно нужно.

 Ангелина Дудевич, г.п. Вороново:


Все дороги ведут в библиотеку?

— Раньше для меня посещение библиотеки было чем-то сверхъестественным. Была уверенна, что это несовременно, туда ходят только пожилые люди. Но когда взяла в библиотеке книгу И.С. Тургенева «Отцы и дети», прочитала и восхитилась. Для себя отметила: те, кто говорит, что не любит читать, ошибаются, просто они не нашли свою книгу, своего автора. С тех пор читаю с удовольствием. Но в последнее время, к сожалению, это делала реже, так как готовилась к экзаменам и поступлению в вуз. Думаю, скоро наверстаю упущенное.

Записала Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Для одних ходить в библиотеку стало традицией. Другие заглядывают туда, чтобы взять любовный роман или детектив. Скажем так, нужно скоротать время и не загружать...
 
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