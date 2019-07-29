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Четыре матери продавали детей для секс-индустрии. МВД озвучило статистику за последние пять лет

30.07.2019 20:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году выявлено 353 ребенка, пострадавшего от сексуального насилия, это на 20 человек больше, чем за аналогичный период в 2018-м. Такие цифры озвучил начальник 2-го управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий Цаюн.


Фото: Reuters

Часто такие преступление совершают самые близкие люди — дедушки, отцы и сожители матерей. Сами матери иногда тоже бывают втянуты в сексуальные преступления. За последние пять лет четырем таким матерям предъявили обвинение — они за деньги позволяли насиловать своих детей и снимать это на видео.

Одно из уголовных дел — о матерях из Новополоцка — уже поступило в суд. Три года минчанин насиловал маленьких девочек, снимал все на видео и продавал ролики на порносайтах. Матери, которые приходятся друг другу сестрами, не просто знали о насилии, но помогали преступнику, расплачивался он с ними деньгами и едой. Одна из них сожительствовала со злоумышленником. По информации МВД, непосредственное участие в изнасиловании детей принимал иностранный гражданин, от также был заказчиком порно роликов с их участием.

— По нашей инициативе он задержан, готовится его экстрадиция в Беларусь, — сообщил Дмитрий Цаюн.

В МВД изучают и международный опыт, и общественное мнение по ужесточению борьбы с педофилией. По словам представителя МВД, более 85% опрошенных на сайте ведомства поддерживают инициативу о введении уголовной ответственности за груминговые преступления (сексуальные намеки, соблазнение через интернет — прим. TUT.BY), а также за хранение дома детской порнографии. Милиция продвигает это предложение уже четвертый год.

— В основном все педофилы сидят в интернете, — говорит Дмитрий Цаюн. —  Чтобы избежать ответственности, они вуалируют свою внешность, род занятий, знакомятся с детьми и впоследствии совершают груминговые преступления. Мы прорабатываем изменения в законодательстве, есть положительные подвижки. Нужно криминализировать эти деяния, ввести профилактическую статью в УК, чтобы не было физического контакта, чтобы ребенок не подвергался насилию.

Что касается хранения детской порнографии, то по мнению представителя МВД, это также негативно влияет на ситуацию — стимулирует совершение преступлений.

 
 
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