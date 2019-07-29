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Четыре матери продавали детей для секс-индустрии. МВД озвучило статистику за последние пять лет
30.07.2019 20:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году выявлено 353 ребенка, пострадавшего от сексуального насилия, это на 20 человек больше, чем за аналогичный период в 2018-м. Такие цифры озвучил начальник 2-го управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий Цаюн.
Часто такие преступление совершают самые близкие люди — дедушки, отцы и сожители матерей. Сами матери иногда тоже бывают втянуты в сексуальные преступления. За последние пять лет четырем таким матерям предъявили обвинение — они за деньги позволяли насиловать своих детей и снимать это на видео.
Одно из уголовных дел —
— По нашей инициативе он задержан, готовится его экстрадиция в Беларусь, — сообщил Дмитрий Цаюн.
В МВД изучают и международный опыт, и общественное мнение по ужесточению борьбы с педофилией. По словам представителя МВД, более 85% опрошенных на сайте ведомства поддерживают
— В основном все педофилы сидят в интернете, — говорит Дмитрий Цаюн. — Чтобы избежать ответственности, они вуалируют свою внешность, род занятий, знакомятся с детьми и впоследствии совершают груминговые преступления. Мы прорабатываем изменения в законодательстве, есть положительные подвижки. Нужно криминализировать эти деяния, ввести профилактическую статью в УК, чтобы не было физического контакта, чтобы ребенок не подвергался насилию.
Что касается хранения детской порнографии, то по мнению представителя МВД, это также негативно влияет на ситуацию — стимулирует совершение преступлений.
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353 ребенка стали жертвами педофилов в этом году.
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