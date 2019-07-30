Беларусь и Россия усилят контроль багажа въезжающих из-за АЧС

Источник материала: Tut.by

Из-за африканской чумы свиней Россия и Беларусь будут тщательнее проверять багаж граждан, которые пересекают границу Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.



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«Россельхознадзор совместно с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь усилил контроль за ввозом на внешней границе Евразийского экономического союза подконтрольной ветеринарному надзору продукции, в том числе перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже», — сказано в сообщении.

Причина таких мер — широкое распространение африканской чумы свиней в государствах — членах Европейского союза, в частности в Польше и странах Балтии.