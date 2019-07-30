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Конкурс на парламентских выборах составит более четырех человек на место - Ермошина

30.07.2019 22:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Конкурс на парламентских выборах составит более четырех человек на место - Ермошина
Лидия Ермошина. Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на парламентских выборах Беларуси в ноябре составит более четырех человек на место, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Когда будут сведения о количестве зарегистрированных инициативных групп, мы сможем предположительно говорить о конкурсе. И то не знаем, сколько нам партии дадут кандидатов. Но, думаю, что выборы будут обязательно альтернативные, - сказала Лидия Ермошина. - Если возьмем выборы 2016 года, у нас было на день выборов 484 кандидата. Это меньше, чем в 2000-м, но гораздо больше, чем было в 2008 и 2012 годах. Поэтому, думаю, будет около 500 кандидатов, то есть 4,5 человека на место".

По словам председателя ЦИК, политика государства нацелена на то, чтобы около 30% депутатских вакансий заполнялись "старослужащими - теми, кто переходит в следующий состав парламента, что дает стабильность, профессионализм органу с самых первых дней работы в новом созыве". С такими кандидатами уже проводят беседы и выясняют, хотят ли они выдвигаться и будут ли их поддерживать. "Поэтому, считаю, можно говорить о 30 или чуть более процентах тех, кто перейдет в следующий депутатский созыв", - добавила Лидия Ермошина.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на парламентских выборах Беларуси в ноябре составит более четырех человек на место, заявила председатель Центризбиркома Лидия...
 
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