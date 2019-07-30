«Вышка», лихой самокатчик, выборы, лоукост, мошенница-трансформер и огурец-гигант - все за вчера

В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за отказа ЦИК зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Разбирались , почему россияне вышли на один из самых массовых протестов за последние годы и «заразны» ли протесты для остальной страны.

Уехать в Италию учиться , чтобы погрузиться в совершенно другой мир и культуру. Так сделала наша героиня. Она так завораживающе рассказывает про страну , людей, еду, что хочется бежать за билетами на самолет.

? Еще несколько лет назад их было совсем мало, а теперь уже сложно кого-то удивить.

Самая крупная сеть, функционирующая в столице, — GameRoom, у которой 11 квест-комнат. Ее минчанин Павел Алексеев открыл с друзьями четыре с половиной года назад.

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том, сколько стоит сделать квест с нуля, кто в них ходит и как получилось, что в «минские» квесты можно сыграть в Чехии, Германии, Испании и Америке.