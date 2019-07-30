«Вышка», лихой самокатчик, выборы, лоукост, мошенница-трансформер и огурец-гигант - все за вчера

Многое мы повидали за годы работы, но случаются вещи, еще способные удивить. Например, в Минске зафиксировали на проезжей части самокат, который ехал со скоростью 75 км/ч. А ограничение на том участке дороги 60 км/ч. Или вот мошенница, которая выманивала деньги у белорусов. Она меняла голос и внешность. А еще нас поразило количество разводов в стране, оно растет. Люди, остановитесь! И, конечно, не обходится без ваших урожаев. Мы, в свою очередь, ищем героев и события, которые не оставят вас равнодушными. Посмотрим, что же случилось вчера.
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина вчера встретилась с Александром Лукашенко и предложила ему даты проведения выборов в Совет Республики и Палату представителей. Еще же и президентские выборы скоро. Высказался по поводу предстоящих мероприятий и Лукашенко.
Когда главный инженер МЗКТ Андрей Головач был оправдан судом после 50 месяцев в СИЗО и вышел на свободу почти две недели назад, он говорил, что верит в скорое окончание этого кошмара. Но впереди — новое судебное разбирательство. Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор.
В Беларуси хотят в несколько раз повыситьдосрочные пенсии за работу в особых условиях. Хорошая инициатива. Но избавит ли это от необходимости искать дополнительный источник дохода на пенсии? Например, собирать ягоды и продавать. Кстати, узнали, удалось ли белорусам в этом году заработать на чернике.
Оказывается, на «бюджет» в некоторые вузы еще остались места. Поторопитесь, если вас устроит предложенный выбор. Между прочим, БГУ поднялся на 416 позиций в мировом рейтинге, а в пятерке лучших вузов Беларуси — два региональных. А к нам в студию пришли ребята, которые только что поступили в вуз. Они рассказали о своих планах и надеждах. Приятно смотреть. С этого видео мы начинаем новый проект «Через год»: будем приглашать в студию людей, жизнь которых может сильно измениться спустя 365 дней после нашей съемки (призывники, молодожены, пары, готовящиеся стать родителями и т.д.). Спустя год снова пригласим их в студию и зададим те же вопросы.
В Минске, как вы помните, заметили первый киоск «Табакерка». Индивидуальные предприниматели возмутились и просят властивернуть на улицы столицы киоски мелкорозничной торговли. Говорят, мол, «олигархам можно, а нам нельзя». ИП также призывают чиновников сделать прозрачным распределение мест для ларьков, для чего проводить открытые аукционы с участием малого бизнеса. Посмотрим, что же им ответят.
Любители путешествий, ликуйте. В Минскбудет летать лоукост Wizz Air. Куда и когда полетит, узнаете из нашей заметки.
Возможно, учебники по истории придется переписать. Археологи рассказали нам о сенсационных находках, самая древняя из которых датируется 250 тысячами лет. Это делает время заселения Беларуси более древним на сотню тысяч лет. Очень круто нам с вами наблюдать за такими открытиями.
Опубликован «закон об отсрочках», 10 августа он вступит в силу. Главное изменение: раньше отсрочку от службы в армии давали каждый раз, когда молодой человек продолжал учебу — на время колледжа, университета, магистратуры, аспирантуры. Теперь отсрочку предоставят всего один раз. Будет ли новый закон распространяться на тех, кто стал студентом и магистрантом в этом году? В Минобороны говорят, что будет, но есть нюансы.
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В выходные на Аляске утонула белорусский режиссер Ника Никонова. Ее муж, Петр Маркелов рассказал, как все произошло. «Чтобы проверить реку, пошел первым. Перешел, но очень устал, — рассказал Петр, который позже услышал крик о помощи Ники и бросился ее спасать. «Сложно говорить, как это могло быть, если бы… Ника умерла буквально у меня на руках, когда была под водой».
В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за отказа ЦИК зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Разбирались, почему россияне вышли на один из самых массовых протестов за последние годы и «заразны» ли протесты для остальной страны.
Уехать в Италию учиться, чтобы погрузиться в совершенно другой мир и культуру. Так сделала наша героиня. Она так завораживающе рассказывает про страну, людей, еду, что хочется бежать за билетами на самолет.
Вы любите квесты? Еще несколько лет назад их было совсем мало, а теперь уже сложно кого-то удивить.Самая крупная сеть, функционирующая в столице, — GameRoom, у которой 11 квест-комнат. Ее минчанин Павел Алексеев открыл с друзьями четыре с половиной года назад.Почитайтеотом, сколько стоит сделать квест с нуля, кто в них ходит и как получилось, что в «минские» квесты можно сыграть в Чехии, Германии, Испании и Америке.
О СПОРТЕ
Приятно смотреть на спортсменов, не правда ли? Стройные, красивые, подтянутые — загляденье! Предлагаем вам подсмотреть немного за личной жизнью именитых спортсменов, заглянув в их соцсети. Кстати, на этой неделе много именинников.
Одна из именинниц — Ирина Кривко, лучшая биатлонистка страны прямо сейчас. Девушка рассказала нам о том, как строить спортивную карьеру и личную жизнь, о знакомстве со свекром за несколько лет до встречи с будущим мужем, о спартанских условиях, в которых приходилось бывать, и любимом блюде.