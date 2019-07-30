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В Витебске пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

31.07.2019 07:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями, сообщает горисполком.

Ярмарка начнется 2 августа в 10 часов по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 10, второй этаж.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ярмарка начнется 2 августа в 10 часов по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 10, второй этаж.
 
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