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Американец пробежит 230 км от Минска до Кожан-Городка

31.07.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Джаред Голдман родился и вырос в Сент-Луисе (штат Миссури), но в начале «нулевых» переехал в Европу, бросив якорь в Берлине. Почти 18 лет он проработал в местной компании The Circus Hostel and Hotel, где руководил сетью баров и ресторанов. Пока в один момент не решил вдруг завязать с алкоголем и образом вечного тусовщика, пишет Zarya.by.


Фото: jareddanielgoldman.com

Джаред всерьез увлекся бегом. За последние 6 лет он принял участие во многих престижных стартах, в том числе дважды пробежал знаменитый Берлинский марафон. А один из самых серьезных своих забегов он планирует совершить в нашей стране. Стартует Голдман 10 августа в Минске, а конечной точкой его маршрута станет деревня Кожан-Городок в Лунинецком районе, откуда родом его прадед и дед.

— Мой папа родился в Ист-Сент-Луисе, расположенном на реке Миссисипи, штат Иллинойс, — рассказывает Джаред Голдман. — Его отец был фармацевтом, а дед — сапожником. Хецке Биребейф — так звали моего прадеда — приехал в Америку в 1910 году, а через три года перевез сюда жену и сына. Моя семья — еврейские иммигранты. И это, насколько я знаю, совершенно нормальное явление для того времени, когда на Востоке рос антисемитизм и были распространены так называемые «еврейские погромы».

Джаред Голдман много путешествует, он бежал полумарафоны не только в Германии и США, но также во Вьетнаме и Камбодже. Однако никогда прежде не бывал ни в Беларуси, ни в какой-либо другой русскоговорящей стране. Языка он не знает, но это абсолютно не пугает его. С собой в поездку Джаред планирует захватить несколько карточек, на которых заранее будут написаны слова и фразы, необходимые в путешествии.

— Я помню, что мои дедушка и бабушка по отцовской линии разговаривали на идише, отмечали еврейские праздники, — говорит он. — А вот моя мама приняла иудаизм только после того, как вышла замуж за отца. И этот факт долгие годы оставался главной темой для обсуждения в нашей семье. Нет, вы только представьте: первое поколение, которое женится не на еврейке! В конце концов мама все-таки пришлась ко двору. А с годами и вовсе ушла в религию с головой и по сей день остается активным членом еврейской общины в Сент-Луисе.

Родители Джареда четко распланировали его детство: отдали в воскресную и еврейскую школы, а затем настояли и на церемонии бар-мицвы.

— Вот отсюда и началось мое сопротивление, — вспоминает он. — Я очень злился на родителей, потому что считал: каждый вправе сделать свой собственный религиозный выбор, когда станет взрослым. У меня же никогда не было уверенности, что иудаизм — это мое. Я несколько раз бывал в Израиле в поисках хоть какой-то духовной связи, но ни разу ничего не чувствовал…

Голдман признается, что был непростым подростком. После школы назло родителям решил не поступать в университет, а отправился колесить по Америке в поисках себя и приключений. Он путешествовал до тех пор, пока позволяли средства, а потом устроился на работу: его приняли на кухню элитного поезда American Orient Express. После трех лет, проведенных на рельсах, Джареда перевели в офис, где он уже отвечал за закупки. Но там случилась классическая переоценка ценностей: уволился, собрал рюкзак и уехал в Европу.

 — Берлин мне сразу понравился, — говорит он, — и совершенно естественно, что я решил остаться здесь жить. Просто чувствовал: Европа — это то, чему я принадлежу…

О своих белорусских корнях Голдман узнал, когда еще учился в школе — делал проект родословной. Фамильное дерево ему помогала составлять мама, которая и рассказала историю о его прадеде — полешуке Хецке Биребейфе, который, оказавшись в Америке, сменил имя на Гарри Голдмана.

— Также у моего отца сохранилась ктуба — еврейский брачный договор, согласно которому его дедушка и бабушка поженились в Минске. Я всегда хранил эти факты где-то на задворках мозга и никогда не думал о них так много, как в последнее время.

О своих прабабушке и прадедушке, которые уехали из Кожан-Городка в начале прошлого века в поисках лучшей жизни, Джаред знает немного, лишь по рассказам отца.

— Он говорит, что они никогда не заводили речь про Беларусь и их прежнюю жизнь. Поэтому у меня и появилась идея побывать в Кожан-Городке. Чтобы выяснить, действительно ли мой прадед родом оттуда, а еще — чтобы установить более глубокую эмоциональную связь с моими родителями, на которых я сердился очень долгие годы, — признается Джаред. — Я увлекся бегом несколько лет назад, и он в корне изменил мою жизнь. Благодаря ему я протрезвел и узнал много нового о себе. Сейчас хочу узнать еще больше. И в этом мне должен помочь забег. Для меня это способ выразить уважение своей семье, показать родителям, что я не убегаю, а, наоборот, бегу домой.

К проекту под названием «Бегущая Беларусь» Голдман готовился с начала года. Во время этого забега он планирует побить прежние личные рекорды, испытать по максимуму свои физические возможности. Маршрут протяженностью230 километров, который начнется в Минске, проляжет через Фаниполь, Узду, Копыль, Слуцк и Солигорск. Чтобы преодолеть такое расстояние, бегуну потребуется девять дней, из которых семь он проведет, собственно, на ногах, а два — отдыхая.

— Свой первый ультрамарафон я совершил почти год назад — в августе 2018-го, пробежав 60 километров вдоль Берлинской стены. А общая протяженность этой дистанции составляет 160 километров, и буквально месяц назад я преодолел ее в течение четырех дней.

Свой белорусский «марафон» Джаред не планирует пробежать исключительно в одиночку. К нему уже пожелал присоединиться витебчанин Евгений Гуцалов — бегун с восьмилетним стажем, который буквально на днях завершил свой самый продолжительный забег длиною в 650 километров, стартовав в самой северной точке Беларуси и финишировав в самой южной.

— Если кто-то еще желает пробежать вместе с нами, то это только приветствуется! — с воодушевлением говорит Голдман. — Было бы неплохо, если бы с нами в путь отправился кто-нибудь на велосипеде, ведь маршрут местами будет проходить через большие участки леса.

Между тем связаться с Джаредом можно через его сайт — jareddanielgoldman.com. Также пообщаться с американским ультрамарафонцем можно будет и во время дружеской пробежки, которую планирует провести команда «Крылья Ангелов» — это уникальное белорусское спортивное сообщество, участниками которого являются как физически здоровые любители бега, так и дети с тяжелой инвалидностью.

— Я регулярно участвую в благотворительных забегах, которые мы проводим совместно с моими друзьями из The Circus Hotel, где я проработал долгое время. У этой компании есть отель и хостел, где могут одновременно разместиться более 400 гостей. Так вот мои друзья постоянно просят своих жильцов оказывать пожертвования, а я в свою очередь провожу для гостей ознакомительные пробежки по тем местам Берлина, о которых знают только бегуны, — рассказывает Голдман. — Когда я планировал свой проект, то искал какую-либо благотворительную организацию в Беларуси, чтобы собрать таким образом деньги и для нее. Мне рассказали про «Крылья Ангелов», и я сразу же решил: буду работать с ними.

К слову, собранные Джаредом средства пойдут на закупку новых специальных гоночных колясок для детей, на которых юные спортсмены смогут участвовать в забегах.

 
Теги: Минск
 
 
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О своих белорусских корнях Голдман узнал, когда еще учился в школе - делал проект родословной. Фамильное дерево ему помогала составлять мама, которая и рассказала...
 
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