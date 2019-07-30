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«Сестра живет на той стороне. Она, получается, враг». Съездили на украинско-российскую границу
31.07.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Меловое — поселок на украинской границе, который находится в зоне Операции объединенных сил (она появилась вместо АТО). За забором — российский поселок Чертково. Граница двух стран проходит прямо по улице Дружбы народов (как бы иронично сейчас это ни звучало). Хотя, по большому счету, границы не было до 2018 года — только тогда здесь появился забор, который разделил поселки и судьбы людей на две части. Мы продолжаем проект «
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