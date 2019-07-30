«Сестра живет на той стороне. Она, получается, враг». Съездили на украинско-российскую границу

Источник материала: Tut.by

Меловое — поселок на украинской границе, который находится в зоне Операции объединенных сил (она появилась вместо АТО). За забором — российский поселок Чертково. Граница двух стран проходит прямо по улице Дружбы народов (как бы иронично сейчас это ни звучало). Хотя, по большому счету, границы не было до 2018 года — только тогда здесь появился забор, который разделил поселки и судьбы людей на две части. Мы продолжаем проект « Люди на границе » — Леша Судников и Сева Зарубин съездили на украинско-российскую границу и поговорили с местными про войну, новые реалии, россиян и надежды.