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«Сестра живет на той стороне. Она, получается, враг». Съездили на украинско-российскую границу

31.07.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Меловое — поселок на украинской границе, который находится в зоне Операции объединенных сил (она появилась вместо АТО). За забором — российский поселок Чертково. Граница двух стран проходит прямо по улице Дружбы народов (как бы иронично сейчас это ни звучало). Хотя, по большому счету, границы не было до 2018 года — только тогда здесь появился забор, который разделил поселки и судьбы людей на две части. Мы продолжаем проект «Люди на границе» — Леша Судников и Сева Зарубин съездили на украинско-российскую границу и поговорили с местными про войну, новые реалии, россиян и надежды.

 
 
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Леша Судников съездил на украинско-российскую границу и поговорил с жителями про войну, русских и жизнь в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, откуда часто приезжают в...
 
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