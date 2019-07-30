На Зыбицкой хотят установить необычный павильон для велоэкскурсий, но 5% с прибыли придется отдавать

Источник материала: Tut.by

Экскурсовод хочет установить на улице Зыбицкой павильон, который станет отправной точкой для велоэкскурсий по городу. Он может выглядеть как арт-объект с фигурой графа Чапского на велосипеде. Но Министерство культуры уже сообщило, что за воздействие на исторический центр экскурсоводу придется отдавать в особый фонд президента 5% прибыли. TUT.BY узнал, как будет выглядеть павильон и нельзя ли обойтись без отчислений.



Слева — экскурсовод Роман Абрамчук, справа — художник Максим Осипов. Примерно на этом месте возле здания по Зыбицкой, 8 может появиться павильон для велоэкскурсий

От идеи с фургоном до павильона с графом Чапским

Роман Абрамчук — экскурсовод, автор проекта «Менскі велашпацыр» , который существует уже шесть лет. Минчанин хочет установить в Верхнем городе павильон, от которого можно будет водить экскурсии. В постройке экскурсоводы будут хранить все, что нужно для велоэкскурсий, в том числе велосипеды.

— Спачатку думалі паставіць прымітыўную канструкцыю — фургон. Потым вырашылі: калі будзе арт-аб'ект, гэта больш цікава для гараджан і вынік будзе лепшы, — рассказывает Роман.



Арт-объект, в виде которого хотят оформить павильон на Зыбицкой

С просьбой выделить место экскурсовод ходил в Мингорисполком. Там дело поддержали, согласовали площадку на землях общего пользования — возле дома № 8 по улице Зыбицкой.

— Толькі прапанавалі крыху перапрацаваць эскіз у адпаведнасці з рэкамендацыямі «Мінскай спадчыны», — рассказывает Роман Абрамчук.

«Мінская спадчына» — арендодатель той самой площадки в восемь «квадратов». Эскиз переработали, он согласован и арендодателем, и Минкультом. Аукционные торги на право аренды площадки запланированы на 27 августа.



Эскиз павильона, который хотят установить в центре Минска.

Пример, который тоже прорабатывался

А поначалу была идея поставить просто фургон

Максим Осипов — художник, который разрабатывал эскиз. Он не первый раз работает в Верхнем городе: необычные фигуры из фанеры, которые украшали рождественскую ярмарку минувшей зимой, — тоже его рук дело.

— Я понимаю, что для этой части города нужно что-то более ценное, чем фургон, — рассказывает Максим Осипов. — Поэтому предложил Роману сделать арт-объект в виде памятника велотреку, который был в Минске в XIX веке. Этот эскиз будет дорабатываться, но на павильон точно поместим исторических персонажей, связанных с Минском, — например, графа Чапского. Постамент, где будут прятаться велосипеды, станет полупрозрачным — чтобы не перегружать пространство.





К внешнему виду нет вопросов, но сбор — 5% от прибыли

В мае Минкульт сообщил экскурсоводу, что внешний вид павильона для велоэкскурсий, который разместится на территории историко-культурной ценности «Исторический центр Минска», не противоречит Кодексу Республики Беларусь о культуре.

Но в том же письме Романа Абрамчука предупредили: это объемно-пространственное сооружение, не свойственное для историко-культурной ценности. А значит, по указу президента № 527, нужно платить сбор — 5% от прибыли. Деньги пойдут в фонд президента по поддержке культуры и искусства.



Письмо от Минкульта

Продолжение письма

Экскурсовод в недоумении:

— На Зыбіцкай — мноства арт-аб'ектаў, сталых і часовых, гэта адна з самых артыстычных вуліц у гэтым сэнсе. Чаму такі павільён з’яўляецца не ўласцівым для Зыбіцкай? Якую шкоду ён наносіць?

Художник Максим Осипов добавляет:

— Да, формально эта часть города — историко-культурная ценность. Но сама Зыбицкая не является исторически значимой, все здания на ней — новые, включая угловое, возле которого может появиться павильон. Если бы мы что-то предлагали установить на площади Свободы у Ратуши, вопросы были бы понятны. А так к историчности самой улицы в ее нынешнем виде есть большой вопрос. Причислять ее к историческому центру, на который мы якобы воздействуем, — странно.

Кроме того, непонятно, с чего придется выплачивать сбор.

— Мы праводзім самыя розныя экскурсіі па горадзе, напрыклад, па Лошыцкім парку. Дык што, прыйдзецца плаціць 5% з усяго прыбытку, нават калі экскурсіі не пачынаюцца ад павільёна? — говорит Роман Абрамчук. — Браць грошы за такое нельга, я лічу гэта несправядлівым.



Пример того, как павильон для велосипедных экскурсий может выглядеть на Зыбицкой

Что говорят администрация района и адвокаты

Это не первая история, связанная с указом № 527. В 2017 году TUT.BY рассказывал о возмущении арендаторов, которых обязали платить 5% от прибыли за воздействие на исторический центр Минска.

Тогда Минкульт разъяснял , что именно считается «непосредственным воздействием, которое оказывает предпринимательская деятельность».

Вот часть списка: — создание дополнительных объемно-пространственных сооружений, в том числе возведение пристроек, обустройство и размещение объектов сезонной торговли, рекламных носителей и других объектов на территории ценности и (или) в зонах ее охраны; — создание площадок для стоянок и подъездов автомобильного транспорта; — изменение функционального использования здания, изменение помещений, устройство новых входных групп, крылец, вентиляционной системы, внешних кондиционеров, встроенных банкоматов.

Такими же разъяснениями руководствуются в администрации Центрального района Минска (к нему относится улица Зыбицкая). Здесь считают, что павильон — это как раз дополнительное объемно-пространственное сооружение.

— По указу облагается сбором предпринимательская деятельность, которая воздействует на историко-культурную ценность или на зону ее охраны. Верхний город — историко-культурная ценность, а на улице Зыбицкой пролегают ее охранные зоны, — объясняет начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района Юрий Цаба.

— С какой именно прибыли нужно платить взнос?

— С чистой прибыли конкретно по тому объекту, который оказывает воздействие.

Если прибыли по какой-то причине не вышло, организация должна сообщить об этом в администрацию района. А в этом году три субъекта доказали, что они не оказывают воздействия на историко-культурную ценность или зоны ее охраны. Они обратились в администрацию, была организована комиссия, которая вышла на место, изучила вопрос — их вычеркнули из списка.



Верхний город

Сколько плательщиков в фонд президента по поддержке культуры и искусства в Центральном районе Минска? По итогам 2018 года их насчитали 157. Из них шесть пока не уплатили отчисления, 33 подали информацию по отсутствию прибыли, а поэтому освобождены от уплаты сбора.

Мы обратились за комментариями и в адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». Прежде там рассказывали , у кого возникает обязанность платить.

— Размещение какого-либо объемно-пространственного сооружения, в том числе «павильона» для экскурсий, на территории историко-культурной ценности или в зонах ее охраны приведет к возникновению обязанности уплачивать отчисления, — считает помощник адвоката Яна Винник.

Закон устанавливает, что прибыль — это доход, который остается после выплаты налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. Причем здесь речь идет о доходе, полученном «от предпринимательской деятельности, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурную ценность или зоны охраны».

— Как рассчитывать размер отчисления — открытый вопрос. Законодательство не определило детальный порядок расчета. Поэтому необходимо учитывать огромное количество факторов, например, систему налогообложения, порядок осуществления предпринимательской деятельности и прочее, — говорит собеседница.

Сбор нужно выплачивать каждый год не позже 10 февраля года, который следует за отчетным. Оплата на расчетный счет Минкульта. За каждый день просрочки взимают пеню — 0,01% от суммы отчислений. В случае отказа от выплат отчисления взыскиваются в суде.