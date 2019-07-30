ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Зыбицкой хотят установить необычный павильон для велоэкскурсий, но 5% с прибыли придется отдавать

31.07.2019 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экскурсовод хочет установить на улице Зыбицкой павильон, который станет отправной точкой для велоэкскурсий по городу. Он может выглядеть как арт-объект с фигурой графа Чапского на велосипеде. Но Министерство культуры уже сообщило, что за воздействие на исторический центр экскурсоводу придется отдавать в особый фонд президента 5% прибыли. TUT.BY узнал, как будет выглядеть павильон и нельзя ли обойтись без отчислений.


Слева — экскурсовод Роман Абрамчук, справа — художник Максим Осипов. Примерно на этом месте возле здания по Зыбицкой, 8 может появиться павильон для велоэкскурсий

От идеи с фургоном до павильона с графом Чапским

Роман Абрамчук — экскурсовод, автор проекта «Менскі велашпацыр», который существует уже шесть лет. Минчанин хочет установить в Верхнем городе павильон, от которого можно будет водить экскурсии. В постройке экскурсоводы будут хранить все, что нужно для велоэкскурсий, в том числе велосипеды.

— Спачатку думалі паставіць прымітыўную канструкцыю — фургон. Потым вырашылі: калі будзе арт-аб'ект, гэта больш цікава для гараджан і вынік будзе лепшы, — рассказывает Роман.


Арт-объект, в виде которого хотят оформить павильон на Зыбицкой

С просьбой выделить место экскурсовод ходил в Мингорисполком. Там дело поддержали, согласовали площадку на землях общего пользования — возле дома № 8 по улице Зыбицкой.

— Толькі прапанавалі крыху перапрацаваць эскіз у адпаведнасці з рэкамендацыямі «Мінскай спадчыны», — рассказывает Роман Абрамчук.

«Мінская спадчына» — арендодатель той самой площадки в восемь «квадратов». Эскиз переработали, он согласован и арендодателем, и Минкультом. Аукционные торги на право аренды площадки запланированы на 27 августа.


Эскиз павильона, который хотят установить в центре Минска.

Пример, который тоже прорабатывался

А поначалу была идея поставить просто фургон

Максим Осипов — художник, который разрабатывал эскиз. Он не первый раз работает в Верхнем городе: необычные фигуры из фанеры, которые украшали рождественскую ярмарку минувшей зимой, — тоже его рук дело.

— Я понимаю, что для этой части города нужно что-то более ценное, чем фургон, — рассказывает Максим Осипов. — Поэтому предложил Роману сделать арт-объект в виде памятника велотреку, который был в Минске в XIX веке. Этот эскиз будет дорабатываться, но на павильон точно поместим исторических персонажей, связанных с Минском, — например, графа Чапского. Постамент, где будут прятаться велосипеды, станет полупрозрачным — чтобы не перегружать пространство.


К внешнему виду нет вопросов, но сбор — 5% от прибыли

В мае Минкульт сообщил экскурсоводу, что внешний вид павильона для велоэкскурсий, который разместится на территории историко-культурной ценности «Исторический центр Минска», не противоречит Кодексу Республики Беларусь о культуре.

Но в том же письме Романа Абрамчука предупредили: это объемно-пространственное сооружение, не свойственное для историко-культурной ценности. А значит, по указу президента № 527, нужно платить сбор — 5% от прибыли. Деньги пойдут в фонд президента по поддержке культуры и искусства.


Письмо от Минкульта

Продолжение письма

Экскурсовод в недоумении:

— На Зыбіцкай — мноства арт-аб'ектаў, сталых і часовых, гэта адна з самых артыстычных вуліц у гэтым сэнсе. Чаму такі павільён з’яўляецца не ўласцівым для Зыбіцкай? Якую шкоду ён наносіць?

Художник Максим Осипов добавляет:

— Да, формально эта часть города — историко-культурная ценность. Но сама Зыбицкая не является исторически значимой, все здания на ней — новые, включая угловое, возле которого может появиться павильон. Если бы мы что-то предлагали установить на площади Свободы у Ратуши, вопросы были бы понятны. А так к историчности самой улицы в ее нынешнем виде есть большой вопрос. Причислять ее к историческому центру, на который мы якобы воздействуем, — странно.

Кроме того, непонятно, с чего придется выплачивать сбор.

— Мы праводзім самыя розныя экскурсіі па горадзе, напрыклад, па Лошыцкім парку. Дык што, прыйдзецца плаціць 5% з усяго прыбытку, нават калі экскурсіі не пачынаюцца ад павільёна? — говорит Роман Абрамчук. — Браць грошы за такое нельга, я лічу гэта несправядлівым.


Пример того, как павильон для велосипедных экскурсий может выглядеть на Зыбицкой

Что говорят администрация района и адвокаты

Это не первая история, связанная с указом № 527. В 2017 году TUT.BY рассказывал о возмущении арендаторов, которых обязали платить 5% от прибыли за воздействие на исторический центр Минска.

Тогда Минкульт разъяснял, что именно считается «непосредственным воздействием, которое оказывает предпринимательская деятельность».

Вот часть списка:

— создание дополнительных объемно-пространственных сооружений, в том числе возведение пристроек, обустройство и размещение объектов сезонной торговли, рекламных носителей и других объектов на территории ценности и (или) в зонах ее охраны;

— создание площадок для стоянок и подъездов автомобильного транспорта;

— изменение функционального использования здания, изменение помещений, устройство новых входных групп, крылец, вентиляционной системы, внешних кондиционеров, встроенных банкоматов.

Такими же разъяснениями руководствуются в администрации Центрального района Минска (к нему относится улица Зыбицкая). Здесь считают, что павильон — это как раз дополнительное объемно-пространственное сооружение.

— По указу облагается сбором предпринимательская деятельность, которая воздействует на историко-культурную ценность или на зону ее охраны. Верхний город — историко-культурная ценность, а на улице Зыбицкой пролегают ее охранные зоны, — объясняет начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района Юрий Цаба.

— С какой именно прибыли нужно платить взнос?

— С чистой прибыли конкретно по тому объекту, который оказывает воздействие.
Если прибыли по какой-то причине не вышло, организация должна сообщить об этом в администрацию района. А в этом году три субъекта доказали, что они не оказывают воздействия на историко-культурную ценность или зоны ее охраны. Они обратились в администрацию, была организована комиссия, которая вышла на место, изучила вопрос — их вычеркнули из списка.


Верхний город

Сколько плательщиков в фонд президента по поддержке культуры и искусства в Центральном районе Минска? По итогам 2018 года их насчитали 157. Из них шесть пока не уплатили отчисления, 33 подали информацию по отсутствию прибыли, а поэтому освобождены от уплаты сбора.

Мы обратились за комментариями и в адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». Прежде там рассказывали, у кого возникает обязанность платить.

— Размещение какого-либо объемно-пространственного сооружения, в том числе «павильона» для экскурсий, на территории историко-культурной ценности или в зонах ее охраны приведет к возникновению обязанности уплачивать отчисления, — считает помощник адвоката Яна Винник.

Закон устанавливает, что прибыль — это доход, который остается после выплаты налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. Причем здесь речь идет о доходе, полученном «от предпринимательской деятельности, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурную ценность или зоны охраны».

— Как рассчитывать размер отчисления — открытый вопрос. Законодательство не определило детальный порядок расчета. Поэтому необходимо учитывать огромное количество факторов, например, систему налогообложения, порядок осуществления предпринимательской деятельности и прочее, — говорит собеседница.

Сбор нужно выплачивать каждый год не позже 10 февраля года, который следует за отчетным. Оплата на расчетный счет Минкульта. За каждый день просрочки взимают пеню — 0,01% от суммы отчислений. В случае отказа от выплат отчисления взыскиваются в суде.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY узнал, как будет выглядеть павильон и нельзя ли обойтись без отчислений.
 
Новости дня
Новости общества
 
Американец пробежит 230 км от Минска до Кожан-Городка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика