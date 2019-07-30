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Облачно и до +24°С ожидается в Беларуси 31 июля

31.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Облачно и до +24°С ожидается в Беларуси 31 июля

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 31 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и северных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами по югу возможны грозы. Ветер будет северный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем — 14-20 градусов. По юго-западу республики ночью будет плюс 13-16 градусов, днем — 21-24 градуса тепла.-0-

Читать полностью: https://m.belta.by/society/view/oblachno-i-do-24s-ozhidaetsja-v-belarusi-31-ijulja-356619-2019/

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Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 31 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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