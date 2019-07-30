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Суд вынес приговор десантнику, по вине которого погиб его сослуживец - его придавило грузовиком

31.07.2019 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска огласил приговор по делу о гибели 20-летнего десантника Виктора Калачинского. 22 апреля этого года его тяжело травмировал армейский автомобиль. ЧП произошло на территории военной части. На следующий день солдат умер в больнице. Обвиняемый — 19-летний водитель МАЗа и сослуживец погибшего Николай Атрушкевич — получил 2 года лишения свободы с испытательным сроком на такой же срок. Он также не сможет водить транспорт в течение 5 лет.


Обвиняемый Николай Атрушкевич

Трагедия произошла 22 апреля 2019 года на территории 103-й бригады в Витебске. 20-летний рядовой, уроженец Орши Виктор Калачинский, которому оставалось до «дембеля» 18 дней, разгружал прицеп, стоя между машинами. Одна из них покатилась, и парня зажало. Солдата с тяжелыми травмами живота, спины и ног доставили в реанимацию. На следующий день, 23 апреля, молодой человек умер в больнице скорой помощи.

По данным следствия, 19-летний водитель Николай Атрушкевич, находясь в кабине МАЗа, не убедился, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, и запустил двигатель. Это привело к движению машины вперед и столкновению с другим автомобилем, который совершил наезд на солдата.

— Обвиняемый по приговору суда получил 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Он также на 5 лет лишен права управления транспортными средствами. К обвиняемому применена статья 78 УК Беларуси (Осуждение с условным неприменением наказания), — пояснили TUT.BY в пресс-службе суда Октябрьского района Витебска.

То есть суд не приведет в исполнение назначенное наказание, если в течение 2 лет испытательного срока осужденный не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности. Во время испытательного срока за осужденным будет осуществляться профилактическое наблюдение.

Николая Атрушкевича признали виновным в нарушении правил управления или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, которое по неосторожности стало причиной смерти человека (ч. 2 ст. 464 УК).

Первое заседание состоялось 29 июля в суде Октябрьского района Витебска. А второе, на котором вынесли приговор, — 30 июля, на территории воинской части — в 103-й отдельной гвардейской мобильной бригаде.

Николай Атрушкевич полностью признал свою вину:

— Я понимаю, что виновен. Хотел бы принести извинения родителям погибшего сослуживца.

На суде солдат был без адвоката — пояснил, что не нуждается в его услугах. Обвиняемый заявил только одно ходатайство — от своих сослуживцев, которые просили суд смягчить ему наказание.

Мать и отец погибшего Виктора Калачинского являлись потерпевшими. На суде они не присутствовали, написав заявление, что просят рассмотреть дело без их участия — «по семейным обстоятельствам и моральным причинам». Родители десантника не заявили каких-либо исковых требований, что касается наказания обвиняемому — сообщили, что полагаются в этом на решение суда.

 
Теги: Витебск
 
 
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Николая Атрушкевича признали виновным в нарушении правил управления или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, которое по неосторожности...
 
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