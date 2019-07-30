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Суд вынес приговор десантнику, по вине которого погиб его сослуживец - его придавило грузовиком
31.07.2019 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска огласил приговор
— Обвиняемый по приговору суда получил 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Он также на 5 лет лишен права управления транспортными средствами. К обвиняемому применена статья 78 УК Беларуси (Осуждение с условным неприменением наказания), — пояснили TUT.BY в пресс-службе суда Октябрьского района Витебска.
То есть суд не приведет в исполнение назначенное наказание, если в течение 2 лет испытательного срока осужденный не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности. Во время испытательного срока за осужденным будет осуществляться профилактическое наблюдение.
Николая Атрушкевича признали виновным в нарушении правил управления или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, которое по неосторожности стало причиной смерти человека (ч. 2 ст. 464 УК).
Первое заседание состоялось 29 июля в суде Октябрьского района Витебска. А второе, на котором вынесли приговор, — 30 июля, на территории воинской части — в 103-й отдельной гвардейской мобильной бригаде.
Николай Атрушкевич полностью признал свою вину:
— Я понимаю, что виновен. Хотел бы принести извинения родителям погибшего сослуживца.
На суде солдат был без адвоката — пояснил, что не нуждается в его услугах. Обвиняемый заявил только одно ходатайство — от своих сослуживцев, которые просили суд смягчить ему наказание.
Мать и отец погибшего Виктора Калачинского являлись потерпевшими. На суде они не присутствовали, написав заявление, что просят рассмотреть дело без их участия — «по семейным обстоятельствам и моральным причинам». Родители десантника не заявили каких-либо исковых требований, что касается наказания обвиняемому — сообщили, что полагаются в этом на решение суда.
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Николая Атрушкевича признали виновным в нарушении правил управления или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, которое по неосторожности...
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