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Минчанин забрал букет у пенсионера, чтобы подарить своей спутнице

31.07.2019 09:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин ограбил пожилого человека, чтобы оказать знак внимания своей избраннице. Об этом сообщает столичная милиция

72-летний мужчина хотел поздравить дочь с днем рождения — заказал ее любимые цветы. Их доставили к подъезду. Пенсионер попросил курьера поставить коробку с цветами на скамейку, а сам пошел расплачиваться за букет.

Спустя некоторое время на скамейку села выпившая пара. Мужчина взял цветы и подарил их женщине.

Пенсионер попытался пояснить, что букет он купил для дочери и цветы принадлежат ему.

«Злоумышленник оттолкнул дедушку в сторону, забрал букет и скрылся вместе со своей избранницей в неизвестном направлении», — пишет милиция.

Мужчину задержали в течение часа. Оказалось, что его уже не раз привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Подарок пенсионеру вернули.

Материалы проверки передали в Московский (Минска) РОСК, там действиям фигуранта дадут правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
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«Злоумышленник оттолкнул дедушку в сторону, забрал букет и скрылся вместе со своей избранницей в неизвестном направлении», - пишет милиция.
 
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