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Минчанин забрал букет у пенсионера, чтобы подарить своей спутнице
31.07.2019 09:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанин ограбил пожилого человека, чтобы оказать знак внимания своей избраннице. Об этом
72-летний мужчина хотел поздравить дочь с днем рождения — заказал ее любимые цветы. Их доставили к подъезду. Пенсионер попросил курьера поставить коробку с цветами на скамейку, а сам пошел расплачиваться за букет.
Спустя некоторое время на скамейку села выпившая пара. Мужчина взял цветы и подарил их женщине.
Пенсионер попытался пояснить, что букет он купил для дочери и цветы принадлежат ему.
«Злоумышленник оттолкнул дедушку в сторону, забрал букет и скрылся вместе со своей избранницей в неизвестном направлении», — пишет милиция.
Мужчину задержали в течение часа. Оказалось, что его уже не раз привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Подарок пенсионеру вернули.
Материалы проверки передали в Московский (Минска) РОСК, там действиям фигуранта дадут правовую оценку.
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«Злоумышленник оттолкнул дедушку в сторону, забрал букет и скрылся вместе со своей избранницей в неизвестном направлении», - пишет милиция.
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