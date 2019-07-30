У каждого четвертого белоруса старше 16 лет - лишний вес

Источник материала: Tut.by

У 25,2% белорусов старше 16 лет — лишний вес. Чаще всего им страдают жители деревни. Об этом говорится в свежем сборнике Белстата «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь».



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По данным статистики, у каждого четвертого взрослого белоруса есть избыточный вес. В сельской местности он у 30% населения старше 16 лет, в городах — у 23,4%. В основном лишним весом страдают люди после 40 лет. В возрастной группе от 40 до 49 лет таких 23,7%, от 50 до 59 лет — 36,7%, от 60 лет и старше — 37,2%.

Больше всего людей с лишним весом в Минской области. Их здесь 28%. Меньше всего в Минске — 19,8%.

При этом по последним данным физкультурой и спортом занимается 26,5% белорусов старше 16 лет. Это меньше, чем в 2018 году. Тогда таких сторонников активного образа жизни было 27,3%.

Больше всего приверженцев физкультуры среди возрастной группы от 16 до 29 лет. Их 47%. При этом спортом занимаются 30,1% горожан и 16,7% сельских жителей.

Больше всего тех, кто занимается физкультурой, в Минске — 43,7%, а меньше всего — в Минской области — 19,7%.