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Домашнее тепло, уют и забота

31.07.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Домашнее тепло, уют и забота

Представители социальной службы со всего Принеманья посетили отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Бастунах.

На минувшей неделе прошел ежегодный областной смотр-конкурс среди ОКП территориальных центров социального обслуживания населения. Организован он был под знаком Года малой родины.

Приоритетными критериями оценки конкурсантов были создание безопасных условий проживания, благоприятного микроклимата, организация культурных мероприятий и досуга пребывающих в отделении граждан. Участники смотра смогли не только объективно выставить баллы коллегам, но и почерпнуть идеи декора административной территории, интерьера, придание архитектурной выразительности оформлению фасада учреждения. Обилием цветов на подоконниках и клумбах, интересными малыми архитектурными формами, теплым приемом гостей запомнится им посещение отделения в Бастунах.

 


Домашнее тепло, уют и забота
Домашнее тепло, уют и забота

— Общими силами стараемся создать комфортную среду для наших подопечных, чтобы и на склоне лет они ощущали домашнее тепло, уют и заботу, — подчеркнула заведующая отделением Марина Жуковская.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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Представители социальной службы со всего Принеманья посетили отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Бастунах. На...
 
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