﻿ Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!

31.07.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Как привлечь людей в солидном возрасте в учреждения культуры Вороновщины, разнообразить их досуг, помочь в реализации творческого потенциала? Об этом в минувший четверг в районном центре культуры и народного творчества шла речь на открытом районном семинаре «Алгоритм работы с пожилыми людьми».

Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!

— Пенсионеры являются одной из слабозащищенных социальных групп. Нельзя допускать, чтобы они замыкались в себе, оставались один на один со своими проблемами. И в силах работников культуры этого не допустить. Мы можем занять их в свободное время, стимулировать к активному проведению досуга. В итоге в выигрыше окажутся все. Ведь пожилые люди обладают жизненным опытом, который могут передать молодому поколению, рассказать нам об интересных традициях и обрядах своей местности, — отметила в начале мероприятия директор Вороновского РЦКиНТ Ирина Каминская.


Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!

Участники семинара поделились идеями проектов, направленных на поддержку пенсионеров. Сотрудники Погородненского центра культуры и народного творчества, к примеру, разработали проект «Связь поколений» по трем направлениям деятельности: «Тепло наших рук», «Территория партнерства» и «Умелые ручки». Планируется, что с пожилыми людьми будут взаимодействовать местные школьники: обучать бабушек и дедушек работе на компьютере, вместе мастерить поделки, разучивать песни и танцы. Работники Начского культурно-краеведческого центра свой проект уже воплощают в жизнь. С концертными программами они посещают немногочисленных жителей отдаленных сел своего края. Музыка звучит, люди радуются — не забывают о них. А заведующая Бастунским центром культуры и досуга Елена Булавко наладила тесную связь с отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Для бабушек и дедушек, которые проживают там, она устраивает тематические вечера, литературные чтения, концерты и многое другое.


Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!

Интересен для изучения опыт работы с пожилыми людьми в Вороновском районном центре культуры и народного творчества. Здесь созданы специальные клубы по интересам, любительские объединения, реализовываются социо-культурные проекты. В их рамках желающие получают много полезной информации от приглашенных юристов, врачей, нотариусов, работников МЧС, а также могут научиться работать на компьютере, пользоваться мобильными телефонами. Более десяти лет действует «Клуб кому за 50». Пятьдесят восемь человек с удовольствием посещают литературно-музыкальные гостиные, конкурсные программы, вечера отдыха и др. В Центре пожилые люди имеют возможность развивать свои творческие способности. Около тридцати человек поют в хоре ветеранов труда «Земляки», который неоднократно признавался лауреатом различных областных и республиканских конкурсов. Те, кого давно манила сцена и кто обладает актерскими способностями, нашли место в любительском экспериментальном театре «Премьера». В том, что РЦКиНТ собрал действительно талантливых людей, участники семинара убедились воочию. Бурными аплодисментами они наградили выступления вокальной группы хора ветеранов труда, артистов театра. Покорили зрителей песней, зажигательной «цыганочкой» и авторским стихотворением Диониза Гришко, Клавдия Селицкая и Ирена Поберайло.


Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!

После небольшого концерта работники культуры переместились в Жирмунский ЦКиД. И попали, как говорят, с корабля на бал — на юбилейный вечер жительниц агрогородка Жирмуны, педагогов-ветеранов, ровесниц Гродненской области — Надежды Мартинкевич и Евгении Лебедевич.

Праздникв подарок

Семьдесят пять… Эта цифра мудрости, жизненного опыта и анализа пройденного пути. Н.Е. Мартинкевич и Е.И. Лебедевич из Жирмун поделились с участниками торжества воспоминаниями о самых волнительных моментах в их жизни.


Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!

Надежда Евгеньевна — бывший учитель начальных классов. Она учила читать, писать, считать не одно поколение вороновчан. Свой педагогический путь начинала в деревенской начальной школе в Заречанах. До сих пор помнит свой первый выпуск. А снимок, подаренный на прощание девочкой Лёней, бережно хранится в ее фотоальбоме. Затем была работа в Могунской восьмилетке, а спустя время — в Жирмунской средней школе, откуда она и вышла на заслуженный отдых.Евгения Ивановна Лебедевич знакомила ребят с классиками русской и всемирной литературы, прививала любовь к русскому языку. О годах работы женщина решила не говорить — каждый шаг сельской учительницы и так виден землякам. Взволновали ее детские воспоминания, далекие события Великой Отечественной войны. Наверное, потому что родом она из Дубинцев, возле деревни в начале 1941 года погибло немало советских солдат.


Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!

— Войны не видела. Я ровесница Победы, — звонко звучал голос женщины. — Родные рассказывали. Война оставила трагический след в моей семье — в ее первые месяцы погиб мамин брат. Дети очень сильно боялись гула немецких самолетов. Моя десятилетняя сестра так испугалась, что в мирное время не смогла ходить в школу, врачи запретили. Трудными были послевоенные годы. Еще долго шокировали односельчан находки останков советских солдат. Мы, дети, рано приобщались к труду. С десяти лет я вставала на зорьке, чтобы пасти корову.

У каждой из юбилярш свой путь. Бывал он и извилистым, и солнечным… Но они не сетовали на судьбу, полностью отдавали себя работе, за что и снискали любовь и уважение у сельчан. На юбилей к Надежде Евгеньевне и Елене Ивановне с цветами, подарками пришли друзья, соседи, школьники, а также главный специалист сектора культуры райисполкома Георгий Гагарин, председатель местного сельисполкома Елена Ястремская и настоятель костела Отыскания святого креста Юрий Бартошевич. Гости адресовали огромное количество теплых пожеланий именинницам, посвятили им песни, окружили их вниманием. Кульминацией праздника стало задувание свечей на торте. О чем загадывали в тот момент эти милые интеллигентные женщины? Может, о том, чтобы их дети, внуки и правнуки были самыми счастливыми, чтобы малая родина процветала, а у родных и близких всегда был хлеб на столе и звонко лилась песня о мирной жизни?.. Никто об этом и не спрашивал, чтобы их мечты обязательно исполнились.


Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!
Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

В тему

В Вороновском РЦКиНТ и его филиалах работают 22 клубные формирования для людей пожилого возраста. Это любительские объединения, вокально-хоровые, фольклорные, фольклорно-обрядовые и традиционно-народной культуры. Их посещают 226 человек. В проводимых мероприятиях участвует 11,2% жителей пенсионного возраста Вороновщины.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как привлечь людей в солидном возрасте в учреждения культуры Вороновщины, разнообразить их досуг, помочь в реализации творческого потенциала? Об этом в минувший...
 
Новости дня
Новости общества
 
Американец пробежит 230 км от Минска до Кожан-Городка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика