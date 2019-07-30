Возраст, все-таки, не годы, а состояние души!

Источник материала: Вороновская газета

Как привлечь людей в солидном возрасте в учреждения культуры Вороновщины, разнообразить их досуг, помочь в реализации творческого потенциала? Об этом в минувший четверг в районном центре культуры и народного творчества шла речь на открытом районном семинаре «Алгоритм работы с пожилыми людьми».





— Пенсионеры являются одной из слабозащищенных социальных групп. Нельзя допускать, чтобы они замыкались в себе, оставались один на один со своими проблемами. И в силах работников культуры этого не допустить. Мы можем занять их в свободное время, стимулировать к активному проведению досуга. В итоге в выигрыше окажутся все. Ведь пожилые люди обладают жизненным опытом, который могут передать молодому поколению, рассказать нам об интересных традициях и обрядах своей местности, — отметила в начале мероприятия директор Вороновского РЦКиНТ Ирина Каминская.







Участники семинара поделились идеями проектов, направленных на поддержку пенсионеров. Сотрудники Погородненского центра культуры и народного творчества, к примеру, разработали проект «Связь поколений» по трем направлениям деятельности: «Тепло наших рук», «Территория партнерства» и «Умелые ручки». Планируется, что с пожилыми людьми будут взаимодействовать местные школьники: обучать бабушек и дедушек работе на компьютере, вместе мастерить поделки, разучивать песни и танцы. Работники Начского культурно-краеведческого центра свой проект уже воплощают в жизнь. С концертными программами они посещают немногочисленных жителей отдаленных сел своего края. Музыка звучит, люди радуются — не забывают о них. А заведующая Бастунским центром культуры и досуга Елена Булавко наладила тесную связь с отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Для бабушек и дедушек, которые проживают там, она устраивает тематические вечера, литературные чтения, концерты и многое другое.







Интересен для изучения опыт работы с пожилыми людьми в Вороновском районном центре культуры и народного творчества. Здесь созданы специальные клубы по интересам, любительские объединения, реализовываются социо-культурные проекты. В их рамках желающие получают много полезной информации от приглашенных юристов, врачей, нотариусов, работников МЧС, а также могут научиться работать на компьютере, пользоваться мобильными телефонами. Более десяти лет действует «Клуб кому за 50». Пятьдесят восемь человек с удовольствием посещают литературно-музыкальные гостиные, конкурсные программы, вечера отдыха и др. В Центре пожилые люди имеют возможность развивать свои творческие способности. Около тридцати человек поют в хоре ветеранов труда «Земляки», который неоднократно признавался лауреатом различных областных и республиканских конкурсов. Те, кого давно манила сцена и кто обладает актерскими способностями, нашли место в любительском экспериментальном театре «Премьера». В том, что РЦКиНТ собрал действительно талантливых людей, участники семинара убедились воочию. Бурными аплодисментами они наградили выступления вокальной группы хора ветеранов труда, артистов театра. Покорили зрителей песней, зажигательной «цыганочкой» и авторским стихотворением Диониза Гришко, Клавдия Селицкая и Ирена Поберайло.















После небольшого концерта работники культуры переместились в Жирмунский ЦКиД. И попали, как говорят, с корабля на бал — на юбилейный вечер жительниц агрогородка Жирмуны, педагогов-ветеранов, ровесниц Гродненской области — Надежды Мартинкевич и Евгении Лебедевич.

Праздник — в подарок

Семьдесят пять… Эта цифра мудрости, жизненного опыта и анализа пройденного пути. Н.Е. Мартинкевич и Е.И. Лебедевич из Жирмун поделились с участниками торжества воспоминаниями о самых волнительных моментах в их жизни.







Надежда Евгеньевна — бывший учитель начальных классов. Она учила читать, писать, считать не одно поколение вороновчан. Свой педагогический путь начинала в деревенской начальной школе в Заречанах. До сих пор помнит свой первый выпуск. А снимок, подаренный на прощание девочкой Лёней, бережно хранится в ее фотоальбоме. Затем была работа в Могунской восьмилетке, а спустя время — в Жирмунской средней школе, откуда она и вышла на заслуженный отдых.Евгения Ивановна Лебедевич знакомила ребят с классиками русской и всемирной литературы, прививала любовь к русскому языку. О годах работы женщина решила не говорить — каждый шаг сельской учительницы и так виден землякам. Взволновали ее детские воспоминания, далекие события Великой Отечественной войны. Наверное, потому что родом она из Дубинцев, возле деревни в начале 1941 года погибло немало советских солдат.



















— Войны не видела. Я ровесница Победы, — звонко звучал голос женщины. — Родные рассказывали. Война оставила трагический след в моей семье — в ее первые месяцы погиб мамин брат. Дети очень сильно боялись гула немецких самолетов. Моя десятилетняя сестра так испугалась, что в мирное время не смогла ходить в школу, врачи запретили. Трудными были послевоенные годы. Еще долго шокировали односельчан находки останков советских солдат. Мы, дети, рано приобщались к труду. С десяти лет я вставала на зорьке, чтобы пасти корову.

У каждой из юбилярш свой путь. Бывал он и извилистым, и солнечным… Но они не сетовали на судьбу, полностью отдавали себя работе, за что и снискали любовь и уважение у сельчан. На юбилей к Надежде Евгеньевне и Елене Ивановне с цветами, подарками пришли друзья, соседи, школьники, а также главный специалист сектора культуры райисполкома Георгий Гагарин, председатель местного сельисполкома Елена Ястремская и настоятель костела Отыскания святого креста Юрий Бартошевич. Гости адресовали огромное количество теплых пожеланий именинницам, посвятили им песни, окружили их вниманием. Кульминацией праздника стало задувание свечей на торте. О чем загадывали в тот момент эти милые интеллигентные женщины? Может, о том, чтобы их дети, внуки и правнуки были самыми счастливыми, чтобы малая родина процветала, а у родных и близких всегда был хлеб на столе и звонко лилась песня о мирной жизни?.. Никто об этом и не спрашивал, чтобы их мечты обязательно исполнились.



































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

В тему

В Вороновском РЦКиНТ и его филиалах работают 22 клубные формирования для людей пожилого возраста. Это любительские объединения, вокально-хоровые, фольклорные, фольклорно-обрядовые и традиционно-народной культуры. Их посещают 226 человек. В проводимых мероприятиях участвует 11,2% жителей пенсионного возраста Вороновщины.