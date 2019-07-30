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В Сокулке около польско-белорусской границы лось забежал в магазин

31.07.2019 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В магазин польского города Сокулка, который находится недалеко от белорусско-польской границы, через автоматические двери забежал лось. Немного побыв в торговом зале, животное убежало в лес. Все происходящее сняли на видео посетители, сообщает портал bia24.pl.


Фото: скрин с видео

Сотрудники магазина вызвали полицию, потому что в торговом зале находился «опасный клиент». Однако стражи порядка только понаблюдали за животным, которое по-хозяйски разгуливало между полками. А потом об инциденте рассказали журналистам.

Животное же, немного погуляв по магазину, вышло на улицу и направилось в сторону леса.

 
 
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В магазин польского города Сокулка, который находится недалеко от белорусско-польской границы, через автоматические двери забежал лось. Немного побыв в торговом...
 
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