Источник материала: Радзiма





Профессиональные праздники среди прочих знаменательных дат занимают особое место в жизни человека. Ведь они связаны с тем, о чем ты когда-то мечтал, что выбрал, чему посвятил свою жизнь, во всяком случае, ее значительную часть. Конечно, не всегда мы выбираем себе профессию полностью осознанно, ведь это происходит в юности, когда мы многое идеализируем, многого не знаем и не понимаем. А когда за плечами уже долгие годы работы, можно говорить о профессионализме, о том, что специалист состоялся, стал примером для других.







С такими словами первый заместитель председателя Глусского райисполкома Елена Булатовская обратилась к работникам прилавка накануне их профессионального праздника.







В райисполком по случаю Дня работников торговли 26 июля были приглашены продавец с исполнением обязанностей заведующей магазином «Родны кут» № 1 Анастасия Пулинович, бармен кафе «Старый дворик» Нина Селиванова, продавец с исполнением обязанностей заведующей магазином райпо в агрогородке Берёзовка Галина Голуб, директор магазина «Евроопт» Глуска ООО «Евроторг» в городе Могилёве Наталья Лугина. За многолетний труд, добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с Днем работников торговли они награждены Благодарственными письмами Глусского райисполкома.







Вручая заслуженные награды, Елена Булатовская для каждой из приглашенных нашла отдельные слова, чтобы выразить им благодарность и отметить их вклад в развитие торговли в нашем районе. Торговля — одно из древнейших и необходимых занятий людей, она была, есть и будет. Сам Глуск с давних времен больше известен и развивался именно как торговое местечко, сказала она, и очень приятно осознавать, что традиции торговли в надежных руках.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ