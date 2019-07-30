﻿ Одни нетрезвые, другие - в наушниках. С начала года на железных дорогах Гомельщины погибли семь человек. 21.by
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Одни нетрезвые, другие - в наушниках. С начала года на железных дорогах Гомельщины погибли семь человек

31.07.2019 10:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С начала года в области зафиксировано девять случаев травматизма, из них семь смертельных. Пять погибших были в состоянии алкогольного опьянения, трое — в наушниках, сообщает "Гомельская правда".

Последний несчастный случай произошел в Жлобинском районе. В разгар рабочего дня недалеко от железнодорожной станции Красный Берег под грузовой поезд попал местный житель. Тело 57-летнего мужчины обнаружили возле пешеходного настила через железнодорожные пути. Выяснилось, что в тот день мужчина нетрезвым переходил железнодорожные пути с велосипедом. В итоге упал в колею и уснул.

Привычка слушать громкую музыку в наушниках стоила жизни 34-летнему гомельчанину. Инцидент произошел 6 июля на 10-м километре перегона Ипуть-Сож. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Но пешеход посмотрел в сторону локомотива только за 20 метров до его приближения, попытался отойти, но было поздно. Три недели пострадавший находился в областной больнице. Медики делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, однако, мужчина умер.

 
 
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С начала года в области зафиксировано девять случаев травматизма, из них семь смертельных. Пять погибших были в состоянии алкогольного опьянения, трое - в...
 
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