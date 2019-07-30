«Главное – это семья»

Источник материала: Единство

Недавно в зале торжеств отдела ЗАГС прошло чествование молодых и многодетных семей, у которых в текущем году родились дети, а также юбиляров семейной жизни.

– Наша акция стартовала в 2017-м, когда органы ЗАГС праздновали 100-летие образования. Сегодня мы вправе называть ее традиционной, поскольку Борисовский райком профсоюза работников госучреждений поддерживает молодых и многодетных родителей, другие семьи реальными действиями, и они всегда обращаются к нам с уверенностью в том, что их поймут, им помогут, – сказала председатель райкома Н.Н. Сильченко. – Ребенок – это зернышко. В какой среде оно произрастет, в какой семье получит воспитание и образование, такие соответственно результаты получат наш регион, область, страна в целом.

Наталья Николаевна вместе с почетным гостем мероприятия – председателем Борисовского межрайонного комитета государственного контроля Эльвирой Комиссаровой – вручила мамам цветы и подарки.

Также участников встречи познакомили с интересной статистической информацией: сколько в этом году родилось малышей, сколько в Борисовском районе насчитывается многодетных семей и какое количество детей в них воспитывается, какие имена мальчиков и девочек популярны сегодня и др.

Приятный сюрприз всем преподнесли супруги Валентин и Лариса Мосины, которые 5 июня 2019 г. отпраздновали 50 лет совместной жизни. «Золотые» юбиляры поделились секретом семейного благополучия, пригласили молодые пары станцевать свадебный вальс и скрепить свою любовь поцелуем счастья.

Программу мероприятия украсил концерт, подготовленный воспитанниками яслей-сада №42 г. Борисова.

– В мероприятии я участвовала впервые, и буду рада прийти еще раз. Оно настолько тронуло душу, что даже пасмурная погода уже не кажется такой унылой, – поделилась в конце встречи председатель Борисовского межрайонного комитета государственного контроля Эльвира Комиссарова. – Позитивный и задушевный настрой, искренность и трепетность чувств помогли создать обстановку домашнего уюта и тепла. Приятно видеть счастливые лица мам и пап, деток, молодоженов и тех, кто состоит в браке многие годы.

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ