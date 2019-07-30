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В Мозыре пенсионер сбросил с балкона кошек. Возбуждено уголовное дело
31.07.2019 11:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре пьяного пенсионера раздражало мяуканье кошек и он сбросил их с балкона девятого этажа. Об инциденте
По версии следствия, днем 10 июля 69-летний пенсионер в квартире бывшей супруги распивал вместе с ней и гостями спиртные напитки. В какой-то момент мужчина вышел на балкон и сбросил вниз с девятого этажа двух кошек, так как его очень раздражало их мяуканье. Одна из кошек получила перелом позвоночника. Вторая — не пострадала.
В отношении пенсионера за жестокое обращение с животными возбудили уголовное дело.
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Одна из кошек получила перелом позвоночника. Вторая - не пострадала.
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