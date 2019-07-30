В Мозыре пенсионер сбросил с балкона кошек. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Мозыре пьяного пенсионера раздражало мяуканье кошек и он сбросил их с балкона девятого этажа. Об инциденте стало известно милиции и следователям, возбуждено уголовное дело.



Фото: Следственный комитет

По версии следствия, днем 10 июля 69-летний пенсионер в квартире бывшей супруги распивал вместе с ней и гостями спиртные напитки. В какой-то момент мужчина вышел на балкон и сбросил вниз с девятого этажа двух кошек, так как его очень раздражало их мяуканье. Одна из кошек получила перелом позвоночника. Вторая — не пострадала.

В отношении пенсионера за жестокое обращение с животными возбудили уголовное дело.