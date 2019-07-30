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В Витебске юноша обманывал знакомых: просил купить в рассрочку телефон, а деньги не отдавал
31.07.2019 11:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске молодой парень просил знакомых покупать в рассрочку мобильные телефоны, забирал их себе, но деньги за девайсы возвращал не полностью. Таким образом он собрал более 8 тысяч рублей долгов,
По данным следствия, 18-летний юноша обращался к своим знакомым с просьбой взять в рассрочку мобильные телефоны. За два месяца ее оформили на себя 9 человек. Они передали девайсы парню, тот сразу же возвращал им часть денег и обещал выплатить оставшуюся сумму по рассрочке. Однако не делал этого.
Когда потерпевшим начали приходить письма о необходимости погашения рассрочки, они обратились в милицию. Общий ущерб составил более 8,1 тысячи рублей.
Молодого человека обвиняют в мошенничестве.
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В Витебске молодой парень просил знакомых покупать в рассрочку мобильные телефоны, забирал их себе, но деньги за девайсы возвращал не полностью. Таким образом он...
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