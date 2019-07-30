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В Витебске юноша обманывал знакомых: просил купить в рассрочку телефон, а деньги не отдавал

31.07.2019 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске молодой парень просил знакомых покупать в рассрочку мобильные телефоны, забирал их себе, но деньги за девайсы возвращал не полностью. Таким образом он собрал более 8 тысяч рублей долгов, сообщает СК.

По данным следствия, 18-летний юноша обращался к своим знакомым с просьбой взять в рассрочку мобильные телефоны. За два месяца ее оформили на себя 9 человек. Они передали девайсы парню, тот сразу же возвращал им часть денег и обещал выплатить оставшуюся сумму по рассрочке. Однако не делал этого.

Когда потерпевшим начали приходить письма о необходимости погашения рассрочки, они обратились в милицию. Общий ущерб составил более 8,1 тысячи рублей.

Молодого человека обвиняют в мошенничестве.

Следствие полагает, что фактов противоправной деятельности юноши может быть больше. Если вы пострадали от действий молодого человека на фото, сообщите об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: +375 33 399−80−44 (круглосуточно).

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске молодой парень просил знакомых покупать в рассрочку мобильные телефоны, забирал их себе, но деньги за девайсы возвращал не полностью. Таким образом он...
 
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