Столинский РОЧС проверил УП «Столинская ДСПМК-32»

Источник материала: Навiны Палесся





Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведена выборочная проверка государственного унитарного дорожно-строительного предприятия «Столинская ДСПМК-32» (директор Петрашевич Михаил Александрович).

При проведении проверки был выявленряд нарушений:

— не заменены неисправные огнетушители в бытовом здании асфальтобетонного завода;

— допускается курение на территории государственного унитарного дорожно-строительного предприятия «Столинская ДСПМК-32» вне специально отведенных мест для курения;

— двери на путях эвакуации в административном здании не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.