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Столинский РОЧС проверил УП «Столинская ДСПМК-32»

31.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Столинский РОЧС проверил УП «Столинская ДСПМК-32»

Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведена выборочная проверка государственного унитарного дорожно-строительного предприятия «Столинская ДСПМК-32» (директор Петрашевич Михаил Александрович).
При проведении проверки был выявленряд нарушений:
— не заменены неисправные огнетушители в бытовом здании асфальтобетонного завода;
— допускается курение на территории государственного унитарного дорожно-строительного предприятия «Столинская ДСПМК-32» вне специально отведенных мест для курения;
— двери на путях эвакуации в административном здании не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.
По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

 
 
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Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведена выборочная проверка...
 
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