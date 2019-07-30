«Школьный базар» в Могилеве будет работать на новом месте

Источник материала: Tut.by

«Школьный базар» начнет работать в Могилеве 1 августа, сообщается на сайте горисполкома. Торговые ряды установят на площадке у Парка аттракционов на проспекте Пушкинском, 7.

Школьный базар будет работать весь август каждый день с 11.00 до 19.00. Традиционно тут будут продавать все для школы: от ластиков и скрепок до обуви и верхней одежды.

В этом году для базара выбрали площадку у Парка аттракционов. Последние несколько лет, напомним, школьный базар работал у торгового центра «Парк сити» на улице Минское шоссе.