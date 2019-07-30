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«Школьный базар» в Могилеве будет работать на новом месте
31.07.2019 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Школьный базар» начнет работать в Могилеве 1 августа,
Школьный базар будет работать весь август каждый день с 11.00 до 19.00. Традиционно тут будут продавать все для школы: от ластиков и скрепок до обуви и верхней одежды.
В этом году для базара выбрали площадку у Парка аттракционов. Последние несколько лет, напомним, школьный базар работал у торгового центра «Парк сити» на улице Минское шоссе.
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Время работы торговых рядов останется прежним: с 11.00 до 19.00.
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