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В Лельчицком районе молния убила женщину
31.07.2019 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лельчицком районе предположительно из-за разряда молнии погибла 54-летняя женщина. Об этом
Трагедия произошла 30 июля недалеко от деревни Глушковичи. Две местные жительницы во время грозы ехали на велосипедах. В небе сверкнула молния, и в этот же момент одна из женщин упала. Края ее одежды были опалены в нескольких местах.
При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей обнаружены характерные для поражения электрическим током метки.
«В дальнейшем будут отобраны биоматериалы для проведения дополнительных исследований с целью установления точной причины смерти», — сообщает ведомство.
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Две местные жительницы во время грозы ехали на велосипедах. В небе сверкнула молния, и в этот же момент одна из женщин упала.
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