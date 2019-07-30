В Лельчицком районе молния убила женщину

Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе предположительно из-за разряда молнии погибла 54-летняя женщина. Об этом сообщили в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области.





Трагедия произошла 30 июля недалеко от деревни Глушковичи. Две местные жительницы во время грозы ехали на велосипедах. В небе сверкнула молния, и в этот же момент одна из женщин упала. Края ее одежды были опалены в нескольких местах.

При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей обнаружены характерные для поражения электрическим током метки.

«В дальнейшем будут отобраны биоматериалы для проведения дополнительных исследований с целью установления точной причины смерти», — сообщает ведомство.