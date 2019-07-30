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Акция «В школу с полным рюкзаком!» пройдет на Кировщине

31.07.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Акция «В школу с полным рюкзаком!» пройдет на Кировщине

Акция «В школу с полным рюкзаком!» пройдет на Кировщине с 1 по 23 августа 2019 года, об этом сообщили в ГУО «Социально-педагогический центре Кировского района».

Помните, как в детстве мы все готовились в школу? Как расстегивали и снова застегивали рюкзачки, как крутились перед зеркалом в новеньких туфельках и рубашечках, с какой любовью раскладывали по пеналу блестящие яркие ручки и надевали на тетради новенькие обложки? Есть семьи, в которых дети не могут получить всего этого. Поэтому каждый год перед 1 сентября мы объявляем акцию «В школу с полным рюкзаком!». Чтобы помочь родителям,чьи дети, признаны находящимися в социально опасном положении, снарядить школьников, а школьникам – с удовольствием начать учиться в новом учебном году.

Приглашаются всех небезразличных людей принять участие в акции и оказать поддержку родителям, чьи дети, признаны находящимися в социально опасном положении, в подготовке детей к школе в виде канцелярских товаров, школьно-письменных принадлежностей, красок, карандашей, альбомов для рисования, наборов для детского творчества, цветной бумаги, цветного картона, пластилина, одежды и обуви, спортивного инвентаря.

Принести вещи можно в  ГУО «Социально-педагогический центр Кировского района» по адресу: г. Кировск, ул. Гагарина, 23.

Акция проводится в период с 1 по 23 августа 2019 года.

Телефон для справок: (8-02237) 77-4-28.

 
 
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Акция «В школу с полным рюкзаком!» пройдет на Кировщине с 1 по 23 августа 2019 года, об этом сообщили в ГУО «Социально-педагогический центре Кировского...
 
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