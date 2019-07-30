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Застрявшим в Швейцарии белорусским водителям помогли. Они скоро выедут домой

31.07.2019 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Застрявшие в Швейцарии водители туристического автобуса Михаил Бабич и Сергей Шимченок сегодня отправятся домой. Им помогли представители белорусского посольства и диаспоры. Автобус остался в залоге в сервисном центре города Лугано, а его владелец, никого не предупредив, улетел еще вчера.


Белорусские водители Михаил Бабич (справа) и Сергей Шимченок с представителем белорусской диаспоры в Швейцарии Александром Сапега. Фото: из личного архива Михаила Бабича

Напомним, 25 июля полиция Швейцарии остановила автобус с белорусскими номерами. Выяснилось, что у автобуса неисправные тормоза. Полиция запретила движение, пока неисправность не будет устранена, и белорусским туристам пришлось остаться в Швейцарии. Туристы возвращались из Португалии в Беларусь.

Утром 27 июля туристы продолжили путешествие и уже вечером 28 июля вернулись в Минск. Но в Швейцарии без денег остались два водителя — им 58 и 45 лет.

Автобус ремонтировали в сервисном центре города Лугано. Тем временем водители сетовали на то, что они не знают, планирует ли владелец автобуса оплатить ремонт, а без этого транспорт не вернут. Они не понимали, как и на какие деньги им возвращаться домой, так как их работодатель в том числе не выплатил им командировочные.

Водители с четверга, 25 июля, ночевали в автобусе и экономили на еде: ели багеты и пили кофе. При этом владелец автобуса 30 июля улетел, никого об этом не предупредив и оставив в Швейцарии своих коллег.

После того, как о ситуации сообщил TUT.BY, многие захотели помочь белорусам. Люди, которые оказались недалеко от Лугано, писали в редакцию, что готовы забрать водителей домой, кто-то предлагал перечислить им денег.

Сейчас белорусские водители в швейцарском городе Санкт-Галлен и уже скоро отправятся домой в Беларусь.


Сергей и Михаил дома у Александра. Фото: из личного архива Михаила Бабича

— Нас сегодня отвезут в Цюрих, и мы оттуда на автобусе поедем в Варшаву, а там пересядем на автобус до Минска. Билеты на автобусы нам помогли купить представители белорусской диаспоры в Швейцарии Александр Сапега и Мария Имбох. Спасибо им большое! Мы из Лугано доехали до Цюриха, а затем приехали в город Санкт-Галлен домой к Александру, у него переночевали, нас покормили. В час ночи нам звонил представитель посольства, спрашивал, как мы добрались и как у нас дела, — говорит Михаил.

Михаил отмечает, что с ним постоянно держит связь третий секретарь посольства Беларуси в Швейцарии Владислав Сахащик. Сегодня он отвезет водителей в Цюрих и проводит на автобус до Варшавы.

— Он вчера мне перезванивал буквально через каждые десять минут. Ему большое спасибо!

Михаил говорит, что прочел все комментарии под статьей на TUT.BY. Некоторые читатели не понимали, как они могли не взять с собой даже сала.

— Все мы брали, но мы не рассчитывали, что мы здесь застрянем. Мы давным-давно должны были быть дома.

Автобус же остался в залоге в сервисном центре в Лугано.

— Его не вернут, пока владелец автобуса не оплатит ремонт, — говорит Михаил. — А мы, когда приедем, пойдем подавать на хозяина автобуса в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Застрявшие в Швейцарии водители туристического автобуса Михаил Бабич и Сергей Шимченок сегодня отправятся домой. Им помогли представители белорусского...
 
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