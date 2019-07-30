ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция оштрафовала минчанку в декрете, которая гуляла с блоками на четыре кило табака

31.07.2019 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиция оштрафовала женщину в декрете, которая гуляла по улице с большой партией табачных стиков. Правоохранителям она объяснила, что купила их для себя. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: mvd.gov.by

Днем минчанка в декрете гуляла по улице Матусевича, с собой она несла пакет с четырьмя килограммами табака. Оперативники изъяли выглядывающий из пакета табак, где было 200 пачек стиков на 4 килограмма. Общая стоимость изъятой продукции — более 1000 рублей. Женщина рассказала, что купила табак на одном из рынков столицы для личного употребления.

Как сообщают в милиции, дело не только в заботе о здоровье женщины, а в том, что минчанка незаконно перемещала курительный табак без документов, которые бы подтверждали легальность покупки. На пачках стиков также не было акцизных марок Республики Беларусь.

На нарушительницу составили административный протокол по ч.1 ст. 12.27 (Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков) КоАП Республики Беларусь.

Ей грозит штраф в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией табачных изделий, превышающих разрешенное количество, или без конфискации.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранителям она объяснила, что табачные стики купила только для себя.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Лельчицком районе молния убила женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика