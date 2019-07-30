Милиция оштрафовала минчанку в декрете, которая гуляла с блоками на четыре кило табака

Источник материала: Tut.by

Милиция оштрафовала женщину в декрете, которая гуляла по улице с большой партией табачных стиков. Правоохранителям она объяснила, что купила их для себя. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: mvd.gov.by

Днем минчанка в декрете гуляла по улице Матусевича, с собой она несла пакет с четырьмя килограммами табака. Оперативники изъяли выглядывающий из пакета табак, где было 200 пачек стиков на 4 килограмма. Общая стоимость изъятой продукции — более 1000 рублей. Женщина рассказала, что купила табак на одном из рынков столицы для личного употребления.

Как сообщают в милиции, дело не только в заботе о здоровье женщины, а в том, что минчанка незаконно перемещала курительный табак без документов, которые бы подтверждали легальность покупки. На пачках стиков также не было акцизных марок Республики Беларусь.

На нарушительницу составили административный протокол по ч.1 ст. 12.27 (Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков) КоАП Республики Беларусь.

Ей грозит штраф в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией табачных изделий, превышающих разрешенное количество, или без конфискации.