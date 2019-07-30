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«От маленьких саженцев решено отказаться вообще». Власти решили чаще высаживать крупные деревья

31.07.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство архитектуры и строительства подготовило постановление, по которому в стране станут больше высаживать деревьев крупного и среднего размеров. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

В Беларуси пересмотрели требования по размерам саженцев для озеленения жилых территорий. Об этом сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

— Теперь крупномерные деревья должны занимать в общем количестве посадок 20% (раньше — 5%), среднего размера — 80% (было 60%). При этом от маленьких саженцев, которые составляют около 35% озеленения, решено отказаться вообще.

Как пояснила Верамей, «маломерки» чаще всего плохо приживаются, а некоторые вообще погибают.

Изменения регламентируются постановлением Минстройархитектуры № 43 от 25 июля 2019 года.

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Теги: Минск
 
 
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От мелких саженцев откажутся, в основном будут сажать деревья среднего размера.
 
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