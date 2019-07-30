В огне сгорели 38 телят

30 июля в 12.55 в д. Нижний Теребежов произошёл пожар в кирпичном здании телятника, размерами 10х40 м, 1976 года постройки, принадлежащем ОАО «Теребежов-Агро».
Огнём уничтожена кровля по всей площади здания. В огне погибли 38 телят. Работникам Столинского РОЧС и хозяйства, жителям близлежащих домов удалось эвакуировать 45 телят.
Точная причина пожара устанавливается, предварительная – удар молнии. Ущерб, нанесённый хозяйству, составляет примерно 10 тысяч рублей. Обстоятельства происшествия устанавливаются экспертами.
Людмила КАСПЕРОВИЧ