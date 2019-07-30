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Адвокаты окажут правовую поддержку призывникам по вопросам воинской службы

31.07.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Договоренность об этом достигнута между Министерством обороны и Белорусской республиканской коллегией адвокатов.
В частности, принято решение о том, что адвокаты окажут правовую помощь в работе призывных комиссий, а также самим призывникам.
«Наша главная цель – разъяснить людям необходимость исполнения закона по вопросам воинской службы, оградить их от возможных ошибок и незаконных действий», – отметил  председатель БРКА Виктор Чайчиц.
В последнее время в Беларуси появилось немало лжеюристов, готовых оказать так называемую помощь лицам призывного возраста в получении отсрочки от службы в армии или в том, чтобы вовсе службы избежать. Чаще всего предлагаются незаконные способы, за которые впоследствии придется нести ответственность самому призывнику. Адвокаты объяснят людям, в каких случаях отсрочка законна и какие последствия могут наступить в случае нарушения закона.

По информации БЕЛТА


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Договоренность об этом достигнута между Министерством обороны и Белорусской республиканской коллегией адвокатов. В частности, принято решение о том, что адвокаты
 
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