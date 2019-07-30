В Браславе сотрудник больницы взял у пациента более 4 тысяч долларов и проиграл на онлайн-ставках

Источник материала: Tut.by

В Браславе сотрудника медучреждения подозревают в том, что он присвоил более 4 тысяч долларов пациента, сообщает СК.

51-летний пациент лег в больницу и забрал с собой свои накопления. В медучреждении он сдал их на хранение материально ответственному лицу. После лечения ему вернули лишь часть денег.

По данным следствия, 34-летний сотрудник медучреждения присвоил 4,1 тысячи долларов пациента. Затем мужчина проиграл деньги, делая ставки в интернете.

Возбуждено уголовное дело за присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере. Подозреваемый задержан.