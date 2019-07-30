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В Браславе сотрудник больницы взял у пациента более 4 тысяч долларов и проиграл на онлайн-ставках
31.07.2019 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Браславе сотрудника медучреждения подозревают в том, что он присвоил более 4 тысяч долларов пациента,
51-летний пациент лег в больницу и забрал с собой свои накопления. В медучреждении он сдал их на хранение материально ответственному лицу. После лечения ему вернули лишь часть денег.
По данным следствия, 34-летний сотрудник медучреждения присвоил 4,1 тысячи долларов пациента. Затем мужчина проиграл деньги, делая ставки в интернете.
Возбуждено уголовное дело за присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере. Подозреваемый задержан.
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51-летний пациент лег в больницу и забрал с собой свои накопления. В медучреждении он сдал их на хранение материально ответственному лицу. После лечения ему вернули...
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